«Cero respeto, son un asco»: Redes sociales explotan contra CHV tras emitir en directo brutales imágenes luego de explosión en Renca

Durante la mañana de este jueves, una tragedia sacudió a la comuna de Renca, esto luego de la explosión de un camión de gas.

El vehículo se volcó y formó un incendio, dejando daños materiales, heridos de gravedad y fallecidos, según las autoridades.

El incendió alcanzó las inmediaciones de la empresa Harpig, precisamente el estacionamiento, donde los autos se quemaron.

En ese contexto, varios medios y canales de televisión han realizado una cobertura de la situación. No obstante, a través de redes sociales repudiaron la acción de Chilevisión, luego de mostrar una fuerte imagen en plena emisión del matinal.

Cibernautas lapidan a Chilevisión luego de mostrar cruda imagen en incendio de Renca

Los diversos programas mañaneros comenzaron a difundir videos de redes sociales, mientras que otros reportearon directamente desde el lugar de los hechos.

Uno de ellos, Chilevisión, quienes revelaron imágenes aéreas de la zona que fueron filmadas con un dron. Mientras difundían los destrozos, hicieron un zoom, revelando muy de cerca a los autos quemados por el siniestro.

En ese instante, en redes sociales se percataron del crudo registro que viralizaron en vivo. El dron enfocó a los autos, sin embargo, al lado, se veía una persona quemada en el suelo, totalmente inmovilizada.

De inmediato los cibernautas de X (ex Twitter) se dieron cuenta de la brutal imagen y lapidaron a la señal.

«un mínimo de respeto con las familias de las víctimas», «Qué horrible! Ocupen el criterio con sus imágenes», «Denunciaré al CNTV», «Impresentable e insensible, cómo se les ocurre transmitir en vivo un cuerpo calcinado» y «Cero respeto por esa persona y su familia. Son un asco!», fueron algunos de los comentarios que se tomaron la red social.

