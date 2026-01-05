La Fiesta del Memo celebra 10 años con una edición histórica: ¿Cuándo es, dónde y cómo comprar entradas?

¡Buenas noticias para los amantes de la música tropical! La Fiesta del Memo confirmó oficialmente una nueva edición para este 18 de abril en el Club Hípico de Santiago, fecha clave que marca una gran celebración en su historia: 10 años como uno de los eventos más reconocidos y masivos del país.

En una década, el encuentro se ha posicionado como la fiesta más grande de Chile, transformádnosle en un fenómeno dentro de la escena nacional gracias a una propuesta que mezcla, música, espectáculo y una experiencia en vivo de alto impacto.

Para este aniversario, la producción prepara una jornada especial, con un despliegue técnico renovado y una puesta en escena pensada para convertir al Club Hípico en el centro de la celebración. Desde Memo Entertrainment, adelantaron que el evento contará con un line up de primer nivel, diseñado para sorprender a todos los seguidores de esta fiesta, aunque los nombres se darán a conocer más adelante.

¿Cómo comprar entradas para La Fiesta del Memo?

Durante estos años, el evento ha reunido a destacados artistas nacionales e internacionales como Tito El Bambino, Franco El Gorila, Santa Feria y Ke Personajes, consolidando una identidad marcada por el baile, la energía y la conexión con el público.

Las entradas ya se encuentran disponibles a través de Passline, y la producción recomienda adquirirlas con anticipación debido a la alta demanda que suele registrar el evento.

La Fiesta del Memo es solo para mayores de 18 años y promete escribir un nuevo capítulo en su historia el próximo 18 de abril.

También puedes leer en Radio Corazón: «Uno nos va a sorprender»: Tarotistas predicen tres muertes de famosos que impactaran el espectáculo en este 2026

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google