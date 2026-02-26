¡Dile adiós a tu escritorio improvisado! Renueva tu espacio en el Mes de Estudio y Trabajo de Easy

Seamos honestos: ese escritorio improvisado en la mesa del comedor ya dio todo lo que podía. Y esa silla que cruje cada vez que te mueves tampoco ayuda mucho. Si trabajas trabajas o estudias desde casa, o pasas horas en videollamadas, sabes que el espacio importa mucho en cómo rindes.

Debido a esto, llega el Mes Estudio y Trabajo de Easy, una invitación a renovar por completo ese rincón donde creas, piensas y te concentras. La idea es simple: que puedas armar tu espacio en un solo lugar que tenga todo lo que necesitas.

Vale señalar que no se trata solamente de un escritorio o silla. Se trata del proyecto completo. Escritorios de distintos tamaños, sillas ergonómicas y ejecutivas que realmente se sienten diferentes al probarlas, libreros y cajoneras para organizarte mejor, lámparas y ecoiluminación para acompañar largas jornadas, e incluso servicio de armado para que no tengas que descifrar manuales eternos.

Además, puedes vivir la experiencia en tienda: sentarte, comparar modelos, probar cómo se ajusta la silla o ver si el escritorio encaja perfecto en tu espacio. Porque elegir dónde trabajas o estudias no es un detalle menor; es decidir cómo quieres sentirte cada día.

Más que muebles, es tu espacio. Es el momento de transformar ese rincón olvidado en un lugar cómodo, funcional y con estilo.

Descubre Easy Proyectos: Estudio y Trabajo, visita tu tienda más cercana o entra a la página web de Easy y arma hoy el espacio que te acompañará todos los días.

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google