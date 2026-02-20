Teatro en Chilevisión regresa a la televisión: Estos son los actores confirmados

El famoso programa que sacó más de una risa, vuelve a las pantallas de Chilevisión. Teatro en Chilevisión, fue un show que comenzó en el año 2003 y que estuvo al aire hasta el 2014, la emblemática serie que cautivó al público con su humor y comedia, vuelve este 7 de marzo en horario prime.

La conducción estará bajo el actor Cristián Riquelme, que animará el programa nocturno que se destaca por presentar historias en vivo.

Asimismo, el espectáculo tomara el lugar de «La Divina Comida» en las noches de fin de semana a partir de las 22:30 horas. Por otro lado, se reveló quienes participarán como actores estables, que son María José Quiroz, Christian Henríquez y Kurt Carrera, quienes también fueron integrantes de «Detrás del Muro». Cabe señalar que la presentación busca contar historias que sean cercanas al publico y de contingencia, con el fin de que las personas puedan identificarse.

¿Qué pasó con Teatro en Chilevisión en los 2000?

El programa que se caracterizaba por contar historias de la vida cotidiana en su época dorada tenia a actores como nuestro locutor Pato Torres, Ana María Gazmuri, Fernando Kliche y Rolando Valenzuela.

Igualmente, el show que causaba más de una carcajada contaba con apariciones especiales de otros actores. En una entrevista en el programa de «El Camino del Comediante», Fabrizio Copano habló con Pato Torres, en donde mencionó que desde la dirección le solicitaron alargar los episodios por temas de competencia televisiva. «El teatro termina porque empiezan a exigir cosas que no correspondían a la comedia«.

Además el actor cerró diciendo que «el humor no te dura más de una hora, y nos empezaron a pedir una hora y media, dos horas. Para eso había que rellenar con humoristas, lo que cortaba la historia, por eso la gente empieza a retirarse«.

También puedes leer en Radio Corazón: Romeo Santos y Prince Royce aterrizarán en Chile con su «Mejor Tarde que Nunca» Tour

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google