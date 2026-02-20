La dura advertencia de Helhue Sukni a delincuentes que robaron en casa de sus padres: «Los voy a mandar a matar conc…»

Un violento robo afectó durante la madrugada de este viernes a los padres de la abogada Helhue Sukni. El hecho ocurrió al interior de su vivienda, ubicada en la comuna de Las Condes, en la Región Metropolitana.

De acuerdo a los primeros antecedentes, un grupo de delincuentes ingresó al domicilio y redujo a las víctimas. Ambos superan los 90 años. Los sujetos los amarraron y luego revisaron la casa en busca de especies de valor. Tras concretar el robo, escaparon con diversas pertenencias.

La denuncia ya fue presentada y la Brigada Investigadora de Robos (BIRO) de la policía de investigaciones de Chile quedó a cargo de las diligencias. Los detectives trabajan para establecer la dinámica del asalto y dar con el paradero de los responsables.

El feroz mensaje de Helhue Sukni

Desde Brasil, la abogada reaccionó con indignación a través de sus redes sociales. En un registro publicado horas después del asalto, lanzó un furioso descargo.

«Hijos de p… malditos que entraron a la casa de mi papá y mi mamá, 90 años, amarraron a mi papá», expresó visiblemente afectada.

Luego, fue más allá y encaró a los antisociales con una advertencia llena de odio: “Les juro, les juro, como que me llamo Helhue Sukni, los voy a mandar a matar conch…, o los voy a matar yo, para que sepa todo Chile, toda la prensa, que entraron a la casa de mi papá», lanzó.

Asimismo, añadió que “espérense nomás, los voy a encontrar. No estoy ahora allá, pero que llegue y los voy a encontrar y van a saber quién es la Helhue Sukni hijos de p…., maldito. Los maldigo a ustedes, a sus hijos y sus nietos, hijos de p… malditos“, cerró.

