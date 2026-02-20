Esta es la banda coreana que se presentará en Viña del Mar y que va liderando el ranking para convertirse en reinas del certamen

El Festival de Viña del Mar se destaca por traer a distintos artista musicales, pero esta vez llego el turno del k-pop. Entre los artistas confirmados para el evento más grande de Sudamérica, destacó el nombre de NMIXX. El grupo surcoreano que debutara en Viña del Mar 2026, marca un hito como la primera banda idol en presentarse en el escenario de la Quinta Vergara. Además, la banda de k-pop esta entre las candidatas más votadas para ser las próximas reinas del festival, llevándose el primer lugar hasta el momento.

Las idols, que tienen casi 6 millones de seguidores en su redes sociales, se presentaran el día martes 24 de febrero en el Festival de Viña 2026. Asimismo, ese día también se presentará el dúo Jesse y Joy y el comediante Esteban Düch.

¿Quiénes son el grupo NMIXX y cuál es su historia en el k-pop?

La banda de k-pop femenino esta conformada por Lily, Haewon, Sullyoon, Bae, Jiwoo y Kyujin, quienes tienen entre 18 y 22 años de edad. Por otro lado, el grupo surcoreano mezcla los géneros pop, hip hop y electrónica, además de sus elaboradas coreografías y vestuarios en conjunto.

Ahora bien, su debut fue en el año 2022, bajo el sello discográfico JYP Entertainment, quien también gestiona a bandas como TWICE, ITZY y Kids. El primer single del grupo fue titulado Ad Mare en publicado 2022 y en 2025 publicaron su primer álbum llamado Blue Valentine.

Lily en un entrevista con el medio The Hollywood Reporter, hablo sobre su estilo musical: «Con nuestro género MIXX Pop, hemos probado todo tipo de música en cada regreso. Obviamente, conservamos el alma de NMIXX en todas nuestras canciones. Pero, sin ánimo de presumir, creo que tenemos las habilidades para tocar cualquier género. Creo que podemos hacerlo porque nos hemos esforzado por probar cosas diferentes».

Ahora, las asiáticas llegan en su mejor momento al Festival de Viña, y quien sabe, con una corona en la maleta.

