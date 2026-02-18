Emilia Dides reaparece en la TV a dos semanas de ser madre y revela si participará en la Gala de Viña del Mar

Emilia Dides volvió a la gran pantalla, pero esta vez para hablar sobre el nacimiento de su hija Mia Ignacia. La bebé que nació el 30 de enero sorprendió a todos con su llegada anticipada, ya que su nacimiento estaba programado para el día 22 de febrero.

La cantante expresó en el programa que esta muy feliz con su maternidad: «Nuestra gorda es muy tranquila, es todo lo contrario a nosotros, nosotros somos la intensidad y ella es la calma«.

Además añadió: «Abre los ojos y no llora nada, y me encanta, amo que sea esa paz. La verdad es que los dos somos muy felices porque llegó nuestro regalito más grande y estamos compartiendo el amor más profundo de la vida«.

También en el programa se le preguntó sobre si le gustaría agrandar la familia, a lo que respondió que, por ahora no lo ve posible porque su hija nació hace poco y quiere aprovecharla.

Emilia Dides en la Gala del Festival de Viña del Mar

Además, la ex Miss Universo Chile comentó sobre su invitación a la Gala de Viña del Mar 2026. «Mi vida ha cambiado mucho. Es la primera vez que salgo a trabajar después de dar a luz. Estoy muy feliz porque fui invitada a la gala, nuevamente me gustaría sorprender con otro estilo de vestido y con otra faceta mía«.

Emilia Dides, manifestó que está emocionada por participar en la Gala del Festival y confirmo que sí asistiría al evento. Además, señaló que nuevamente la vestirá el diseñador colombiano Fernando Marín. El año pasado el diseñador confeccionó un vestido con transparencias de color blanco y azul con brillos, inspirado en el mar.

