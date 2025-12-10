Ex chico Yingo y famoso influencer protagonizan violenta pelea en medio de una «Gala»: Sangre y botellazos de por medio

Durante este fin de semana se realizó la «Gala Épica», un evento que reunió a diversos influencers y rostros del mundo de la entretención. Sin embargo, fue interrumpido por una feroz pelea.

Quien organizó el evento fue Iván Martínez, empresario y creador del pódcast «influencers callejeros». Cabe destacar que varios de los participantes de esta «Gala» han sido invitados al programa web de conversación.

Al evento llegaron influencers, artistas urbanos, creadores de contenido y las famosas «chicas arsmate».

Además, había reconocidas figuras del espectáculo como Ariel Osses, Max Collao, Vardoc y Lelo.

La pelea que afectó a la «Gala Épica»

Todo iba bien, sin embargo, dos famosos influencers se enfrascaron en una pelea que escaló a mayores.

Mientras «El Maniako» se presentaba cantando un cover ranchero de la canción «Así fue», dos personajes estaban a los combos bajo el escenario.

Se trataba de «Tío René», quien se palabreaba con «Papi Micky». El enfrentamiento llegó a los golpes, por lo que el show se tuvo que detener.

Los asistentes no demoraron en grabar la situación, registro que se viralizó rápidamente.

Más tarde, ya en el hall del teatro, el amigo y mánager de René Puente, conocido como Dr. Makigero, decidió enfrentar al exintegrante de C4. Ese instante derivó en un nuevo episodio de tensión que rápidamente comenzó a circular en redes sociales.

Poco después aparecieron videos donde se aprecia a Papi Micky con el rostro ensangrentado.

A raíz del revuelo, Lelo compartió un registro en sus plataformas para explicar su versión de lo ocurrido.

Allí aseguró que Papi Micky atacó a René Puente por la espalda. «Si uno quiere pelear da cara», afirmó.

Según su relato, habría sido el exchico Yingo quien detonó toda la disputa. «Qué quiere decir esto, que el Papi Micky fue el que ocasionó toda esta pelea», indicó.

