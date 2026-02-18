Las declaraciones de Julio César Rodríguez tras polémica de Dino Gordillo por beso a menor de edad: «No tiene ninguna connotación sexual»

La controversial acción de Dino Gordillo en el Festival de la Naranja de Villa alegre continúa. Vale recordar que el concejal de la comuna dio a conocer una denuncia al humorista luego de un acto inapropiado con una menor de edad en el escenario.

De acuerdo a los testigos, la niña le entregó el galardón luego de su presentación. En ese momento, ella le va a dar un beso en la mejilla, y Dino Gordillo se da vuelta para besar su boca.

Las declaraciones de Julio César Rodríguez luego de polémica de Dino Gordillo

En la reciente edición de Hay Que Decirlo, se contactaron con Julio César Rodríguez, quien fue animador del evento y presenció la situación, esto con el fin de saber su opinión.

Para comenzar, el comunicador señaló que: «No me di cuenta. No lo sentí (pifias). Porque estaba mirando en línea recta, entonces estaban todos en hileras, y yo estaba hablando para allá y esto se supone que sucedió ahí. Pero nunca escuché ninguna pifia».

«Hay que ver qué dice Dino… Nosotros no teníamos idea primero que era una niña menor de edad. Ahora sale de esta cuestión de un beso. Yo no lo vi. Y después no fue tema. Después se fue él. Yo presenté a Santaferia y me vine a Santiago», continuó el periodista.

Respecto a la denuncia de la municipalidad hacia el humorista, comentó que: «Lo único que sé es que no tiene ninguna connotación sexual. Puede ser una cuestión de mal gusto, una equivocación. Es que no lo sé, no lo vi».

«Pero no tiene ninguna connotación de tipo raro que le puedas dar. Si esto fue arriba del escenario con 30 mil, 20 mil personas. Más encima tocaba Santaferia después, y a él le había ido muy bien, las había hecho todas, estaba muy chistoso, estaba recibiendo todos los premios y venía Santaferia y la gente se agolpó adelante», agregó.

Para concluir, enfatizó en que no vio el momento. «¿Cómo va a tener una connotación de otro tipo si hay 30 mil personas, estaba lleno el estadio, estaban todas las autoridades ahí?… No lo vi, no puedo hablar. Pero lo que sí sé es que no hay una cuestión escondida. De eso estoy seguro», cerró.

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google