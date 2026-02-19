¡Segundo computo! Revisa quiénes lideran el ranking para quedarse con la corona de Reyes de Viña de Mar 2026

¡Se siguen moviendo las listas! No queda nada que comience una nueva edición del Festival de Viña. Con ello, la tradicional votación por los reyes del certamen.

Son 31 los candidatos a Rey y 26 las candidatas a Reina. No obstante, solo 20 podrán clasificar a la fase final, donde serán votados por la prensa acreditada.

En el listado sorprenden artistas de renombre como Matteo Bocelli y las Mis Universo 2026. Fátima Bosch. Asimismo, figuras del espectáculo nacional no se quedan atrás, como Karla Melo y Skar Labra, reciente ganadora de Fiebre de Baile.

Es importante mencionar que las votaciones para elegir a los 20 seleccionados ya se encuentra disponible y se puede realizar a través del medio La Hora. Esta tiene como plazo final el día lunes 23 de febrero.

Segundo computo: ¿Quiénes lideran el ranking de Reyes de Viña 2026?

Las sorpresas no paran y durante las últimas horas se ha liberado el nuevo computo de votaciones.

Es importante recalcar que estos no son los resultados finales, y el viernes 20 de febrero se revelará un nuevo computo, según consignó La Hora.

Respecto a los resultados, existen variaciones. Actualmente, la competencia para Reina está liderada por el grupo coreano NMIXX (artistas Viña), y la siguen Skarleth Labra y Karla Melo.

Por otro lado, para quedarse con la corona del rey, son 3 artistas que se presentarán en la Quinta Vergara los que llevan la delantera. En primer lugar Stefan Kramer, seguido de Mateo Bocelli y Pablo Chill-e.

