Cirque du Soleil regresa a Chile con “Alegría”: fechas, preventa y detalles del espectáculo

Cirque du Soleil confirmó su esperado regreso a Chile con Alegría, una renovada reinterpretación de uno de los montajes más icónicos y exitosos en la historia de la compañía.

El espectáculo llegará al país tras la conmemoración de los 20 años de la primera visita de Cirque du Soleil a Chile. Se presentará desde el 6 de enero de 2027 bajo la tradicional Gran Carpa instalada en Espacio Riesco.

Presentado por Banco de Chile, el show invitará al público a sumergirse en un reino imaginario cargado de magia. Además de acrobacias y una estética barroca que mezcla nostalgia y modernidad.

“Alegría” es considerada una de las producciones más emblemáticas de Cirque du Soleil. Entre 1994 y 2013, el espectáculo recorrió 255 ciudades y fue visto por más de 14 millones de personas alrededor del mundo, consolidándose como uno de los montajes más importantes de la compañía.

Además de su impactante puesta en escena, el show también destacó por su recordada banda sonora. Su canción principal recibió una nominación al Premio Grammy en 1995 y, hasta hoy, el álbum continúa siendo el más vendido y reproducido en la historia de Cirque du Soleil.

Durante su histórica visita a Chile en 2008, “Alegría” logró una conexión especial con el público nacional, abriendo el camino para las posteriores giras de la compañía en el país.

En esta nueva versión, Cirque du Soleil reimagina la propuesta original con una narrativa renovada. Nuevas coreografías acrobáticas y una estética contemporánea que busca emocionar tanto a quienes vieron el show original como a nuevas generaciones.

Preventa y venta de entradas para Cirque du Soleil

La preventa exclusiva para clientes de Banco de Chile comenzará el martes 26 de mayo desde las 11:00 horas a través de PuntoTicket.

Los clientes podrán acceder a un 20% de descuento pagando con tarjetas del banco , beneficio válido hasta agotar stock.

En tanto, la venta general comenzará una vez finalizada la preventa o, a más tardar, el miércoles 10 de junio desde las 11:00 horas.

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