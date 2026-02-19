Horóscopo Chino 2026: ¿Qué signos serán los más favorecidos este año?

Ya comenzó el Año Nuevo Chino y estas son las predicciones de la astróloga Ángeles Lasso, quien escribió el libro «Horóscopo Chino 2026». En él menciona que, este año estará en «llamas».

Según la astrología china, el elemento suele repetirse cada dos años. El primero corresponde al Yang, que es el fuerte, y luego viene el Ying. Este año lo lidera el caballo, un animal que está representado por la rebeldía y al que le gusta cambiar. Además, viene acompañado del elemento fuego, por ende, se considera un año extremadamente movido.

Asimismo, será un período que revelará secretos y sacará a la luz aquello que se mantenía oculto. Pero el elemento que lo acompaña es el fuego, lo que significa que también habrá un proceso de purificación. Asimismo, señala que habrá muchas manifestaciones y una fuerte búsqueda de justicia.

¿Quiénes serán lo signos más y menos favorecidos en este 2026?

El horóscopo chino se divide en grupos, según la esencia de cada signo. El primer grupo, catalogado como los líderes, está compuesto por el mono, el dragón y el ratón, quienes tendrán un año de inicio y desafíos. Estos tres signos son nacidos para mandar.

El segundo grupo es el de los realizadores, que son los más confiables. Los que hacen realidad las cosas, entre ellos se encuentran los búfalos, las serpientes y los gallos. Ellos pasarán a segundo plano y tendrán un año tranquilo, en donde van a concretar sus proyectos.

El siguiente grupo corresponde a los rebeldes y revolucionarios que son el caballo, el tigre y el perro. Ellos van a elegir la aventura y se atreverán a todo, aunque el perro es más tranquilo.

Y, por último, está el grupo de los soñadores, considerados los más agradables del zodiaco, que son la cabra, la liebre y el jabalí, ellos deben tener mucho cuidado este año, según consignó Radio ADN.

