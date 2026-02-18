Marvyn Palacios destaca el rol social de los músicos en su visita a Radio Corazón: «Nuestra responsabilidad es seguir uniendo a generaciones»

Próximamente se celebrará el Día de la Cumbia Chilena 2026. En ese contexto, Radio Corazón tuvo la visita de Marvyn Palacios, nieto de Marti Palacios, fundador de la Sonora que lleva su apellido, junto al actual cantante del grupo La Noche, Gabichi, hijo de Alexítico.

Primero que todo, hay que aclarar que el día oficial de la cumbia es el 24 de febrero. Todo comenzó esa fecha, en el año 1962, cuando la Sonora Palacios, que en ese entonces se llamaba Sonora Fantasía, comenzó a tocar sus canciones «El Caminante» y «La Mafafa«. Aunque por temas de fechas se decidió festejar el 28 de febrero, que cae fin de semana.

Entre las bandas confirmadas para esta segunda jornada están el grupo La Noche, La Sonora Palacios, Paula Rivas, Bloque 8, Amerikan Sound, La Mary, La Shinculpa, Nina La que Brilla y Karla Melo.

Entre los animadores que van a conducir el evento están DJ Toti, querido locutor de Radio Corazón, y Camila Arismendi, la doble de Cecilia.

El rol social de la fundación Marti Palacios

Marvyn Palacios habló sobre la importancia de la fundación y su rol social como artistas reconocidos. «Es parte de la responsabilidad de quienes, incluyo también al grupo La Noche. Son estándares, son artistas que están, no quiero sonar soberbio, pero tienen una posición mucho más arriba y también sentimos la responsabilidad de acoger a otras generaciones a otros artistas«, señaló.

Además, recalca que es importante ayudar a los artista emergentes para que, cuando este se consoliden lo repliquen y así pueda seguir creciendo la música popular chilena.

Por otro lado, señaló el valor de educar a niños, jóvenes y adultos con el fin de ayudar a que conozcan la música chilena. «El camino de la música es muy difícil, sobre todo en este país, pero es super lindo y la música no solamente es arte, también alimenta el corazón, alimenta el alma, transmite mucha energía».

«Entonces, nuestra responsabilidad como músicos, entre comillas ya consagrados, es seguir uniendo a generaciones, porque el ecosistema de la música chilena es tan grande que todos podemos convivir«, cerró.

Marvyn Palacios destaca el rol social de los músicos en su visita a Radio Corazón: «Nuestra responsabilidad es seguir uniendo a generaciones»

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google