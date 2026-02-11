Revelan listado completo de candidatos a reyes de Viña 2026: Revisa todos los nombres y cómo votar

¡Fueron anunciados! Ya no queda nada para que comience una nueva edición del Festival de Viña. Por lo mismo, es que se revelaron los nombres de los aspirantes para quedarse con la corona de reyes del certamen.
Son 26 los candidatos a Reina y 31 los candidatos a Rey. Sin embargo, solo 20 podrán clasificar a la etapa final, donde serán votados por la prensa.
En el listado sorprenden artistas internacionales como Matteo Bocelli y la Miss Universo 2026, Fátima Bosch. Además, figuras del espectáculo nacional también dirán presente como Carmen Gloria Arroyo, Karla Melo y Skar Labra, quien viene de ganar la exitosa temporada de Fiebre de Baile.
Vale destacar que las votaciones para elegir a los 20 seleccionados ya está disponible mediante el medio La Hora.
Revisa acá el listado completo de todos los candidatos y candidatas a la corona del Festival de Viña 2026
Candidatas a Reina de Viña 2026
- Alejandra Isaacs Vega
Rep. Marga Marga TV + Giro Visual
- Camila Mainz
Representante TVR
- Emily Ceco
Representante Caras TV Argentina
- Gloria Estefan
Artista Festival
- Karen Doggenweiler
Animadora Festival
- Majo Cornejo
Competencia México
- Mon Laferte
Artista Festival
- Rebolú
Competencia Colombia
- Vanilla Ninja
Competencia Estonia
- Asskha Sumathra
Artista Festival
- Carmen Gloria Arroyo
Jurado Festival
- Fátima Bosch
Jurado Festival
- Ignacia Michelson
Representante Visión Plus TV
- Karla Melo
Rep. Zapping TV + Prensa Chilena
- María Paláe
Competencia España
- Nmixx
Artista Festival
- Skarleth Labra
Representante Chilevisión
- Verónica Villarroel
Jurado Festival
- Brenda
Competencia Ecuador
- Chiara Grispo
Competencia Italia
- Florencia Vial
Animadora Festival
- Joy
Artista Festival
- Li Saumet (Bomba Estéreo)
Artista Festival
- Maria Paz Arancibia
Rep. Todo Se Sabe + Vive
- Piare Con P
Artista Festival
- Titi García Huidobro Representante Tevex
Candidatos a Rey de Viña 2026
- A los 4 vientos
Competencia Chile
- Diego Pánico Espinoza
Rep. Todo Se Sabe + Vive
- Fernando Godoy
Animador Festival
- Juan Manuel Astorga
Jurado Festival
- Mario Solís
Representante Caras TV Argentina
- Matteo Bocelli
Artista Festival
- Pastor Rocha
Artista Festival
- Polo Borgoño Guzmán
Rep. Marga Marga TV + Giro Visual
- Rodrigo Pelao González
Jurado Festival
- Son del Valle
Competencia Chile
- Yandel
Artista Festival
- Antoñito Molina
Competencia España
- Emanuel Noir (Ke Personajes)
Artista Festival
- Jesse
Artista Festival
- Juanes
Artista Festival
- Martín González Jadell
Representante Tevex
- Milo J
Artista Festival
- Paulo Londra
Artista Festival
- Princeso
Mundo de la Música + Mundo
- Rodrigo Herrera
Representante TVR
- Stefan Kramer
Artista Festival
- Campedrinos
Competencia Argentina
- Esteban Duch
Artista Festival
- Johnny Sky
Competencia República Dominicana
- Karim Butte
Animador Festival
- Matías Godoy
Representante Visión Plus
- Pablo Chill-E
Artista Festival
- Pet Shop Boys
Artista Festival
- Rafael Araneda
Animador Festival
- Rodrigo Villegas
Artista Festival
- Trex
Competencia México
