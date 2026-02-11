  • EN VIVO

Revelan listado completo de candidatos a reyes de Viña 2026: Revisa todos los nombres y cómo votar

Son 26 los candidatos a Reina y 31 los candidatos a Rey. Sin embargo, solo 20 podrán clasificar a la etapa final, donde serán votados por la prensa.

11 Feb, 2026. 17:04 hrs
Candidatos Reyes Viña
Agencia Uno/Getty Images/Instagram@lamichelson

¡Fueron anunciados! Ya no queda nada para que comience una nueva edición del Festival de Viña. Por lo mismo, es que se revelaron los nombres de los aspirantes para quedarse con la corona de reyes del certamen.

Son 26 los candidatos a Reina y 31 los candidatos a Rey. Sin embargo, solo 20 podrán clasificar a la etapa final, donde serán votados por la prensa.

En el listado sorprenden artistas internacionales como Matteo Bocelli y la Miss Universo 2026, Fátima Bosch. Además, figuras del espectáculo nacional también dirán presente como Carmen Gloria Arroyo, Karla Melo y Skar Labra, quien viene de ganar la exitosa temporada de Fiebre de Baile.

Vale destacar que las votaciones para elegir a los 20 seleccionados ya está disponible mediante el medio La Hora.

Revisa acá el listado completo de todos los candidatos y candidatas a la corona del Festival de Viña 2026

Candidatas a Reina de Viña 2026

  • Alejandra Isaacs Vega
    Rep. Marga Marga TV + Giro Visual
  • Camila Mainz
    Representante TVR
  • Emily Ceco
    Representante Caras TV Argentina
  • Gloria Estefan
    Artista Festival
  • Karen Doggenweiler
    Animadora Festival
  • Majo Cornejo
    Competencia México
  • Mon Laferte
    Artista Festival
  • Rebolú
    Competencia Colombia
  • Vanilla Ninja
    Competencia Estonia
  • Asskha Sumathra
    Artista Festival
  • Carmen Gloria Arroyo
    Jurado Festival
  • Fátima Bosch
    Jurado Festival
  • Ignacia Michelson
    Representante Visión Plus TV
  • Karla Melo
    Rep. Zapping TV + Prensa Chilena
  • María Paláe
    Competencia España
  • Nmixx
    Artista Festival
  • Skarleth Labra
    Representante Chilevisión
  • Verónica Villarroel
    Jurado Festival
  • Brenda
    Competencia Ecuador
  • Chiara Grispo
    Competencia Italia
  • Florencia Vial
    Animadora Festival
  • Joy
    Artista Festival
  • Li Saumet (Bomba Estéreo)
    Artista Festival
  • Maria Paz Arancibia
    Rep. Todo Se Sabe + Vive
  • Piare Con P
    Artista Festival
  • Titi García Huidobro Representante Tevex

Candidatos a Rey de Viña 2026

  • A los 4 vientos
    Competencia Chile
  • Diego Pánico Espinoza
    Rep. Todo Se Sabe + Vive
  • Fernando Godoy
    Animador Festival
  • Juan Manuel Astorga
    Jurado Festival
  • Mario Solís
    Representante Caras TV Argentina
  • Matteo Bocelli
    Artista Festival
  • Pastor Rocha
    Artista Festival
  • Polo Borgoño Guzmán
    Rep. Marga Marga TV + Giro Visual
  • Rodrigo Pelao González
    Jurado Festival
  • Son del Valle
    Competencia Chile
  • Yandel
    Artista Festival
  • Antoñito Molina
    Competencia España
  • Emanuel Noir (Ke Personajes)
    Artista Festival
  • Jesse
    Artista Festival
  • Juanes
    Artista Festival
  • Martín González Jadell
    Representante Tevex
  • Milo J
    Artista Festival
  • Paulo Londra
    Artista Festival
  • Princeso
    Mundo de la Música + Mundo
  • Rodrigo Herrera
    Representante TVR
  • Stefan Kramer
    Artista Festival
  • Campedrinos
    Competencia Argentina
  • Esteban Duch
    Artista Festival
  • Johnny Sky
    Competencia República Dominicana
  • Karim Butte
    Animador Festival
  • Matías Godoy
    Representante Visión Plus
  • Pablo Chill-E
    Artista Festival
  • Pet Shop Boys
    Artista Festival
  • Rafael Araneda
    Animador Festival
  • Rodrigo Villegas
    Artista Festival
  • Trex
    Competencia México

Contenido patrocinado