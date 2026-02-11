Revelan listado completo de candidatos a reyes de Viña 2026: Revisa todos los nombres y cómo votar

¡Fueron anunciados! Ya no queda nada para que comience una nueva edición del Festival de Viña. Por lo mismo, es que se revelaron los nombres de los aspirantes para quedarse con la corona de reyes del certamen.

Son 26 los candidatos a Reina y 31 los candidatos a Rey. Sin embargo, solo 20 podrán clasificar a la etapa final, donde serán votados por la prensa.

En el listado sorprenden artistas internacionales como Matteo Bocelli y la Miss Universo 2026, Fátima Bosch. Además, figuras del espectáculo nacional también dirán presente como Carmen Gloria Arroyo, Karla Melo y Skar Labra, quien viene de ganar la exitosa temporada de Fiebre de Baile.

Vale destacar que las votaciones para elegir a los 20 seleccionados ya está disponible mediante el medio La Hora.

Revisa acá el listado completo de todos los candidatos y candidatas a la corona del Festival de Viña 2026

Candidatas a Reina de Viña 2026

Alejandra Isaacs Vega

Rep. Marga Marga TV + Giro Visual

Camila Mainz

Representante TVR

Emily Ceco

Representante Caras TV Argentina

Gloria Estefan

Artista Festival

Karen Doggenweiler

Animadora Festival

Majo Cornejo

Competencia México

Mon Laferte

Artista Festival

Rebolú

Competencia Colombia

Vanilla Ninja

Competencia Estonia

Competencia Estonia Asskha Sumathra

Artista Festival

Artista Festival Carmen Gloria Arroyo

Jurado Festival

Jurado Festival Fátima Bosch

Jurado Festival

Jurado Festival Ignacia Michelson

Representante Visión Plus TV

Representante Visión Plus TV Karla Melo

Rep. Zapping TV + Prensa Chilena

Rep. Zapping TV + Prensa Chilena María Paláe

Competencia España

Competencia España Nmixx

Artista Festival

Artista Festival Skarleth Labra

Representante Chilevisión

Representante Chilevisión Verónica Villarroel

Jurado Festival

Jurado Festival Brenda

Competencia Ecuador

Competencia Ecuador Chiara Grispo

Competencia Italia

Competencia Italia Florencia Vial

Animadora Festival

Animadora Festival Joy

Artista Festival

Artista Festival Li Saumet (Bomba Estéreo)

Artista Festival

Artista Festival Maria Paz Arancibia

Rep. Todo Se Sabe + Vive

Rep. Todo Se Sabe + Vive Piare Con P

Artista Festival

Artista Festival Titi García Huidobro Representante Tevex

Candidatos a Rey de Viña 2026

A los 4 vientos

Competencia Chile

Diego Pánico Espinoza

Rep. Todo Se Sabe + Vive

Fernando Godoy

Animador Festival

Juan Manuel Astorga

Jurado Festival

Mario Solís

Representante Caras TV Argentina

Matteo Bocelli

Artista Festival

Pastor Rocha

Artista Festival

Polo Borgoño Guzmán

Rep. Marga Marga TV + Giro Visual

Rep. Marga Marga TV + Giro Visual Rodrigo Pelao González

Jurado Festival

Jurado Festival Son del Valle

Competencia Chile

Competencia Chile Yandel

Artista Festival

Artista Festival Antoñito Molina

Competencia España

Competencia España Emanuel Noir (Ke Personajes)

Artista Festival

Artista Festival Jesse

Artista Festival

Artista Festival Juanes

Artista Festival

Artista Festival Martín González Jadell

Representante Tevex

Representante Tevex Milo J

Artista Festival

Artista Festival Paulo Londra

Artista Festival

Artista Festival Princeso

Mundo de la Música + Mundo

Mundo de la Música + Mundo Rodrigo Herrera

Representante TVR

Representante TVR Stefan Kramer

Artista Festival

Artista Festival Campedrinos

Competencia Argentina

Competencia Argentina Esteban Duch

Artista Festival

Artista Festival Johnny Sky

Competencia República Dominicana

Competencia República Dominicana Karim Butte

Animador Festival

Animador Festival Matías Godoy

Representante Visión Plus

Representante Visión Plus Pablo Chill-E

Artista Festival

Artista Festival Pet Shop Boys

Artista Festival

Artista Festival Rafael Araneda

Animador Festival

Animador Festival Rodrigo Villegas

Artista Festival

Artista Festival Trex

Competencia México

