«Salió la cigüeña…»: Famoso tarotista sorprende luego de predecir que reconocida pareja de la TV tendría un hijo

¿Vuelve la cigüeña a la TV? Una transmisión en vivo puso nuevamente a una reconocida pareja en el centro de la conversación. Todo ocurrió en el programa digital «Hoy se Juega», emitido por la plataforma Kick, donde el tarotista Álvaro Santi realizó una lectura de cartas que sorprendió a los televidentes.

Mientras barajaba y entregaba sus predicciones, lanzó un comentario que no pasó desapercibido: «Salió la cigüeña».

En el espacio, animado por Juan Andrés Salfate, analizaron las cartas escogidas: «La casa, La Cigüeña y el número 31, acompañadas por El Sol». Según el guía espiritual, esta combinación apunta a crecimiento familiar y estabilidad.

¿Nuevo embarazo en el espectáculo nacional?

La pareja aludida sería Raimundo Cerda y Faloon Larraguibel. Ambos se conocieron en el reality «Palabra de Honor» y tras su paso por Fiebre de Baile ya consolidaron una gran relación.

El tarotista fue enfático: “No hay separación, podrían venir hijos. Podría haber embarazo. Los movimientos que veo por El Sol los veo positivo”.

En el simbolismo del tarot, La Casa representa estabilidad; La Cigüeña, nacimientos o cambios familiares; y El Sol, éxito y energía positiva. Para el lector, las señales apuntan a un escenario favorable para la pareja.

En paralelo, Raimundo Cerda ha hablado abiertamente sobre el vínculo que mantiene con los tres hijos que Faloon Larraguibel tuvo con su ex esposo, el futbolista Jean Paul Pineda.

“Mi relación con ellos es excelente. Nunca he sido de niños, pero por primera vez conecté”, afirmó.

También destacó el rol de Faloon como madre y profesional. “Me da felicidad ver que sus hijos puedan acompañarla y ver cómo brilla. De 50 programas, no faltó a ninguno. Ella siguió ahí, invicta”, señaló.

