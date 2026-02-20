José Antonio Neme opinó sobre declaraciones de Di Mondo en su contra: «Tengo poca paciencia…»

José Antonio Neme optó por no entrar en la polémica. El conductor de Mucho Gusto fue consultado por las declaraciones de Di Mondo, quien lo acusó de haber trabajado ilegalmente en Perú. Sin embargo, el periodista decidió no responder directamente.

La controversia comenzó cuando el ícono de la moda fue al podcast Amikas Daily. Ahí, entregó detalles de la demanda que tiene contra Mega y lanzó duros cuestionamientos hacía el animador.

“No voy a estar para la Gala en ninguna actividad. ¿Y sabes por qué no voy a estar en ninguna actividad? Porque el animador de la Gala del Festival, José Antonio Neme, trabajó ilegal en Perú también”, afirmó. Sus dichos apuntan a la participación que tuvo el rostro de Mega en El Internado, reality del canal.

Di Mondo sostiene que la producción del programa pretendía que él trabajara en Perú con visa de turista. “En serio, es heavy. Y más heavy, dentro de todo esto, en el caso de él… Yo no le tengo ninguna mala onda, esto es irresponsabilidad también del canal”, expresó en el espacio.

“Pero él también es un adulto. Entonces, no se puede hacer el inocente cuando constantemente está hablando de los trabajadores que trabajan ilegal en este país. Entonces, no te puedes hacer el hue…”, continuó.

José Antonio Neme decidió guardar silencio

Consultado por el programa Qué te lo digo, Neme evitó profundizar en la acusación: “Yo no opino de todo, hay cosas que la verdad no opino porque no tengo tiempo, no tengo energía, no tengo ganas y ya está”, señaló.

Además, insistió en «que cada cual solucione sus problemas legales, de otra índole, yo no tengo idea la verdad. Tengo poca paciencia, la verdad».

Felipe Budinich, manager de Di Mondo entregó su hipótesis respecto a la posición del comunicador: “Yo creo que él tiene instrucciones directa de no hablar esto, en general él nunca se guarda nada y contesta todo… él sabe lo que hizo”, cerró.

