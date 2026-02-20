¡Conmoción en el mundo del cine! Muere famoso actor a los 53 años tras compleja lucha contra la ELA

En las últimas horas se dio a conocer el sensible fallecimiento de un destacado actor. Según informaron, murió producto de complicaciones derivadas de la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA). La enfermedad le fue diagnosticada en abril de 2025 y, menos de un año después, su estado de salud se agravó.

Se trata de Eric Dane, quien alcanzó fama internacional por interpretar al doctor Mark Sloan en Grey’s Anatomy y a Cal Jacobs en la serie de HBO Euphoria. Ambos personajes marcaron su carrera y lo consolidaron como uno de los rostros más reconocidos de la televisión.

La ELA es una enfermedad neurodegenerativa y terminal que afecta las neuronas motoras del cerebro y la médula espinal. Con el tiempo, estas células mueren y el cerebro pierde la capacidad de enviar señales a los músculos voluntarios. Esto provoca una parálisis progresiva y, en muchos casos, la muerte.

El comunicado de su familia

La familia del actor confirmó la noticia a través de un comunicado público. En el mensaje, destacaron la fortaleza con la que enfrentó la enfermedad.

«Con gran pesar, les informamos que Eric Dane falleció el jueves por la tarde tras una valiente batalla contra la ELA. Pasó sus últimos días rodeado de queridos amigos, su devota esposa y sus dos hermosas hijas, Billie y Georgia, quienes eran el centro de su vida», escribieron.

Además, resaltaron su compromiso con la visibilización de la enfermedad y su espíritu solidario: «A lo largo de su lucha contra la ELA, Eric se convirtió en un apasionado defensor de la concienciación y la investigación, decidido a contribuir a la vida de otros que enfrentan la misma lucha. Lo extrañaremos profundamente y siempre lo recordaremos con cariño. Eric adoraba a sus fans y estará eternamente agradecido por las muestras de cariño y apoyo que ha recibido».

