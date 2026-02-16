Querida figura de la televisión anuncia el nacimiento de su segunda hija: «Llegó a iluminar más la vida»

El pasado 14 de febrero Vanesa Borghi sorprendió a las redes tras anunciar el nacimiento de su segunda hija, Alma. A través de Instagram, la modelo argentina hizo público el nacimiento de su retoña junto a su pareja Carlos Garcés.

En el registro publicado, se ve el antes y después de la llegada de su querida pequeña. A esto, Vanesa Borghi escribió: «Bienvenida Alma. En el día del amor queremos compartir lo más preciado que tenemos, nuestra familia. Estamos felices de que todo salió bien y nuestra gordita ya está junto a nosotros. Llegó a completar nuestro hogar«.

«El día 11 de febrero a última hora nació nuestra pequeña, que llegó a iluminar aún más la vida de cada uno de nosotros«, añadió.

La publicación se llenó de comentarios positivos: «Acuarioooo in the house», «Bendiciones y muchas luz bienvenida Alma muchas felicidades a los papis», «Dios la bendiga Vane, felicidades», «Alma te esperábamos con ansias tus tías online», «Que hermoso momento, felicidades por la llegada de Alma».

Entre los comentarios de cariño de una de sus seguidoras, sobresalió: «Felicitaciones. Se te extrañara en la Gala del Festival de Viña, siempre eras mi favorita por tu elegancia y buen gusto«. A lo que la modelo respondió: «Iré! Solo hay que modificar el vestido«.

La familia de Vanesa Borghi crece

Vanesa Borghi, fue madre en agosto del año 2024 de Teo Garcés Borghi, junto a su pareja. Este hecho viene cargado de alegría y amor. Sobre todo por la dolorosa pérdida de su hija Clara, cuando Vanesa tenia seis meses de embarazo en mayo del 2023.

En octubre del 2025 la modelo trasandina anuncio una maravillosa noticia, en donde comentó que estaba nuevamente embarazada de su pareja Carlos Garcés.

También podrías ver en tu Radio Corazón: ¿Ola de Calor en Santiago?: Revisa acá cómo vienen las temperaturas para esta semana en la capital

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google