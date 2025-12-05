Romeo Santos y Prince Royce hablan del Festival de Viña tras presentar su álbum en Nueva York

Romeo Santos y Prince Royce ya lanzaron su esperado álbum colaborativo Better Late Than Never, un proyecto histórico para la bachata. Para celebrar el estreno, ambos organizaron una listening party en el Madison Square Garden de Nueva York, donde Radio Corazón tuvo acceso exclusivo al evento.

El ambiente reunió a medios internacionales, fanáticos y miembros de la industria. Los artistas presentaron canciones del disco, comentaron el proceso creativo y agradecieron el apoyo que recibieron desde que anunciaron la colaboración.

¿Regresarán al Festival de Viña del Mar?

Durante la instancia, les consultamos por uno de los temas más esperados por el público chileno: su presencia en el Festival de Viña del Mar. Aunque muchos fanáticos soñaban con verlos juntos en la Quinta Vergara, los artistas fueron claros sobre la posibilidad.

Romeo Santos respondió con tono cercano y transparente. “Siempre es un placer estar presente en El Monstruo, que no lo encuentro tan monstruo, es un público maravilloso”, dijo. Luego explicó por qué esta vez no será posible. “No creo que para esta temporada será posible, por cuestiones de logística, estamos preparando la publicidad del disco, pero en un futuro nos encantaría”, aseguró.

Con esto, los intérpretes dejan abierta la puerta para una futura presentación en Viña, lo que sería algo histórico.

Es importante destacar que Romeo Santos ha pisado el certamen tres veces. La primera vez fue en el 2011 con Aventura, luego volvió como solista en el 2013 y nuevamente regresó en 2015.

Por su parte, Prince Royce debutó en Viña en el año 2012 y regresó en el 2018, sumando 2 participaciones.

