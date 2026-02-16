«Lo vi golpearla, lo vi maltratarla y yo lo eché de la casa a golpes»: El crudo relato de Julio César Rodríguez sobre violencia intrafamiliar que sufrió su madre

Un impactante momento se vivió en la reciente edición de Primer Plano, luego de una confesión de Julio César Rodríguez.

El animador no aguantó las lágrimas al revelar una compleja vivencia. Fue en el marco del caso entre Yamila Reyna y Américo donde el animador reveló un episodio de violencia intrafamiliar que sufrió su madre.

El impactante relato de Julio César Rodríguez en Primer Plano

Luego de analizar el caso, tras supuestos hechos de violencia intrafamiliar y problemas con el alcohol, JC entregó su opinión: «No basta con querer. Hay que estar sano y hay que estar bien para amar. Y en esto pongo una situación personal para no exponer a nadie».

«Yo que viví la relación de mi padre alcohólico con mi madre», reveló el rostro de Chilevisión.

Asimismo, impactó al revelar la situación: «Lo vi golpearla, lo vi maltratarla y yo lo eché de la casa a golpes, a mi propio padre».

Luego de relatar la historia, no aguantó las lágrimas y realizó una reflexión. «Te quiero decir que no basta con querer y amar, es algo mucho más profundo. Hay que estar bien, hay que estar sano, hay que curarse, hay que tener red de apoyo», señaló.

«No basta con hablar en un micrófono en un show y echarlo al chiste, hay que tomarlo en serio, porque el daño no es sólo a ti, el daño es a tu entorno, a tu familia, a tus hijos», continuó el comunicador en medio del programa.

Para cerrar, el periodista entregó un gran mensaje, con notable emoción: «Te condiciona, porque esos niños, después tienen miedo a las relaciones, tienen miedo a lo que pase en la casa, tienen miedo a querer, tienen miedo a amar, a tener miedo a comprometerse… o sea condiciona a toda tu familia, a tus hijos mucho más».

