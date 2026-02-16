«Fue una cachetada»: Di Mondo confiesa en Primer Plano que fue diagnosticado con VIH

Durante la noche del domingo, Di Mondo fue invitado al estudio de Primer Plano y compartió una potente noticia personal que mantenía en reserva. En conversación con Julio César Rodríguez y Francisca García-Huidobro, el ícono de la moda confesó que vive con VIH.

El socialité contó que recibió el diagnóstico el 26 de septiembre del año pasado, pocos días antes de ingresar al reality El Internado. En ese momento, se encontraba en Perú para comenzar la nueva experiencia televisiva.

“Yo no sabía, sino me hubiese empezado a tratar de manera inmediata. Fue difícil recibir la noticia. Yo estaba listo para entrar al reality, yo estaba en Perú y quería vivir la experiencia, no buscaba el dinero”, señaló.

Di Mondo revela que padece VIH

Según explicó, antes de entrar al encierro le realizaron exámenes médicos. Fue entonces cuando recibió la noticia. «Entró el doctor y el director ejecutivo y me dan la noticia de un diagnóstico bastante grave, en ese momento el doctor me cuenta que soy VIH positivo. Fue una cachetada, pero la vida me ha enseñado a ser fuerte», afirmó.

Luego, la producción del programa de telerrealidad le informó que no podía participar. “Estaba descalificado, por esa condición. Hubo una explicación del doctor, me dijo que los dos medicamentos que existían en Perú no eran buenos, y que había que pedir medicamentos a otro país y eso era perder mucho tiempo”, comentó en el programa de CHV.

Pese al impacto del diagnóstico, Di Mondo aseguró que se mantiene bien de salud. «No he tenido ningún síntoma, yo soy una persona con mucha energía. Este golpe no me va a derrotar», concluyó.

