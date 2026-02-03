Ricardo Arjona anuncia décima fecha en el Movistar Arena: ¿Cuándo es y cómo comprar entradas para el concierto?

El vínculo entre Ricardo Arjona y el público chileno vuelve a quedar en evidencia. El cantante confirmó un nuevo concierto en Santiago como parte de su gira «Lo Que El Seco No Dij0», esto tras agotar rápidamente las nueve fechas que anunció previamente.

El regreso del icónico cantautor ha causado una verdadera fiebre entre sus seguidores. Con la nueva confirmación de fecha, Arjona se presentará los días 5, 7, 9, 12, 13, 14, 16, 18, 19 y 20 de junio, consolidando una de las residencias más extensas de un artista internacional en el lugar.

¿Cuándo y cómo comprar entradas para la nueva fecha de Ricardo Arjona en Chile?

La venta exclusiva para el nuevo show comenzará este miércoles 4 de febrero, a las 11:00 horas, bajo la modalidad de preventa Caja Los Andes. Una vez finalizada esa preventa, se dará inicio a la venta general. En ambos casos, el proceso se realizará a través del sistema Puntoticket.

Además, Fénix, productora organizadora, sorprendió con una nueva modalidad. Quienes compren entradas para el concierto del 20 de junio podrán participar en el sorteo de cuatro experiencias exclusivas. Estas incluyen un recorrido por camerinos, escenario y backstage, además de la posibilidad de asistir a la prueba de sonido. Una experiencia inédita e irrepetible, que te acercará como nunca a Ricardo Arjona.

Es importante recordar que la última visita de Ricardo Arjona a nuestro país fue en el año 2023, en el marco de su gira «Blanco y negro», que contó con dos conciertos en el Estadio Bicentenario de La Florida.

