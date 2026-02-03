Profundo dolor enluta a querido cantante: Muere su nieta de solo 10 meses de vida

La familia del rapero estadounidense Snoop Dogg se encuentra pasando por un profundo duelo. Codi Dreaux, nieta del artista, falleció a los diez meses de vida, según informó su madre, Cori Broadaus, a través de sus redes sociales.

La bebé nació en febrero de 2025 de forma prematura extrema, con apenas 25 semanas de gestación. El parto se adelantó debido a que Brodaus presentó síndrome HELLP, una grave complicación asociada al embarazo.

Desde su nacimiento, Codi permaneció hospitalizada en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales, donde estuvo internada diez meses. A mediados de 2025, Cori relató lo difícil que había sido enfrentar ese proceso como madre primeriza.

«Mi bebé ha estado por más de seis meses y haber pasado por esto ha sido una montaña rusa emocional, pero creo que Dios no nos da cosas que no podemos soportar», expresó en ese entonces.

En ese mismo testimonio, la hija del artista explicó cómo enfrentaba el día a día junto a su hija. «Cuando venimos para acá, tratamos de asegurarnos de que nuestro amor es más grande que los cables, los tubos y las máquinas y de mantenernos fuertes por nuestra Codi Dreuau», escribió.

Muere nieta de Snoop Dogg: Tenía diez meses de vida

Durante los primeros días de 2026, la pequeña fue dada de alta médica, lo que generó esperanza en la familia. Sin embargo, el pasado lunes 26 de enero, se confirmó su fallecimiento.

«El lunes perdí al amor de mi vida, a mi pequeña Codi», escribió Cori Broadus en una historia de Instagram, acompañando el mensaje con una imagen en su memoria.

La leyenda del hip-hop Snoop Dogg también se manifestó públicamente. El rapero compartió una fotografía junto a sus hijos Calvin, Cordell y Cori, como una señal de apoyo familiar en este difícil momento.

