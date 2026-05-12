La predicción de Latife Soto que preocupa a los chilenos: dejó advertencia a los pescadores por esta razón

La tarotista chilena Latife Soto volvió a llamar la atención con una nueva serie de predicciones relacionadas con fenómenos naturales que podrían afectar a Chile y otros países.

Durante su participación en el programa «La Hora de Jugar» de Mega, Latife habló sobre distintos temas de contingencia. En medio de la conversación, aseguró que sus cartas le mostraban la posibilidad de un movimiento telúrico de mayor intensidad.

Latife Soto y nueva predicción de temblor en Chile

“Esto está anunciando un sismo un poquito más fuerte”, comentó la tarotista mientras realizaba la lectura.

Luego de escucharla, Francisco «Chapu» Puelles quiso saber en que lugar podría pasar lo que estaba relatando. “¿Dónde se podría producir un evento fuerte en Chile o en el mundo?”, preguntó el panelista.

La guía espiritual respondió que, según sus cartas, existen dos zonas del país que estarían más expuestas. «yo veo, por las cartitas, que el norte y el sur están muy expuestos a movimientos sísmicos», afirmó.

Asimismo, mencionó a otros países en su predicción: “Por las otras cartitas yo veo China, me llega México y Perú. El de Perú va ser fuerte y va a golpear al norte de Chile”, señaló en el programa de Mega.

Más adelante, Joaquín Méndez le preguntó si estos movimientos podrían generar alerta en sectores costeros. Frente a esto, Latife comentó que podrían existir fuertes marejadas.

“Viene mucho sismo que va a ser en el mar y eso va a provocar oleaje salvaje. Ahí es donde tienen que cuidarse los pescadores, no exponerse. Ellos saben mucho, conocen el mar”, sostuvo.

Para cerrar, le mandó un mensaje a los televidentes. “Hoy día la naturaleza está teniendo otro comportamiento. Entonces, tienen que tomar sus resguardos. Si hay oleaje salvaje no se acerquen a las orillas”, concluyó.

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