José Antonio Neme se refirió a las fuertes declaraciones que lanzó Jordi Castell sobre animador «involucrado con menores de edad»

Recientemente, Jordi Castell generó impacto al lanzar declaraciones fuertes declaraciones en televisión.

Fue en medio de una conversación en el programa Tal Cual, mientras hablaban de famosos «intocables», cuando el fotógrafo dio a conocer una información que guarda relación directa con un famoso animador de la TV.

“Los programas de farándula y los panelistas de farándula como que están, no sé si muteados o censurados, pero están entre ellos agarrándose, unos con otros, cuando en el fondo hay problemas más graves, de canales grandes, porque no voy a decir qué canal, de canales grandes, de animadores que están en una situación bastante atractiva para poder hablarlo, incluso en programas de farándula de este canal”, partió relatando.

Asimismo, agregó que: “hay situaciones legales, en las que ningún canal se va a querer meter”.

Siguiendo por esa línea, detalló que es alguien quien «está involucrado con menores de edad, con excesos de drogas».

La respuesta de José Antonio Neme

Luego de las declaraciones, José Antonio Neme fue contactado por el programa Que te lo digo y alzó la voz en conversación con el equipo del programa de Zona Latina.

“Lo único que puedo decir es que soy la persona más honesta del planeta… de mentiroso no tengo un pelo. Nunca tomo alcohol y habré probado la marihuana ocasionalmente. No he probado nunca en mi vida y, si quiero, mañana me voy a hacer el examen; jamás he comprado drogas duras”, explicó el rostro de Mega.

“Con la gente que trabajo, jamás he visto algo así, a mis compañeros de trabajo… Al que le quede el poncho, que se lo ponga. De mí no se puede tratar, imposible”, aseguró.

Para cerrar, indicó que: «uno está mandatado a no sé si legal, pero al menos moralmente, a denunciar un delito, si es que lo hay”.

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