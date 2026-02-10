Querida figura del espectáculo revela que no fue invitado la Gala del Festival de Viña: «Duele, pero no importa»

Recientemente, uno de los participantes de «El Internado» reveló que no fue invitado a la Gala del Festival de Viña del Mar.

Se trata de Otakin, «Antinfluencer» que la rompe en redes sociales y que tuvo gran presencia en el último reality de Mega.

Por lo mismo, el creador de contenido decidió romper el silencio, luego de que sus compañeros de encierro si fueran invitados a la alfombra roja del certamen.

Durante este martes se confirmó la presencia de varios de los participantes del encierro, entre ellos Blu Dumay, Furia Scaglione, Luis Mateucci, Carla Ochoa, Paloma Fiuza (Pops), Akemi Nakamura y Fernando Solabarrieta.

No obstante, los seguidores de Otakin notaron su ausencia y rápidamente comenzaron a comentar la situación en redes sociales.

Otakin alza la voz tras no ser invitado a la Gala del Festival de Viña 2026

Luego de la controversia, Otakin decidió aclarar la situación a través de sus redes sociales, donde entregó detalles de lo sucedido.

“Ya, ahora que es oficial, les puedo contar. No me invitaron a la gala, me importa un … Me da lo mismo”, comenzó diciendo.

Además, agregó que “Obvio que importa y duele un poco, porque creíste que saliste bien del reality, todo bacán y no te invitan”.

Asimismo, descartó «hacer mi propia gala porque no tengo plata, tengo que hacer el matrimonio».

«¿Duele? Sí. ¿Me importa? No», concluyó.

Reacción de los ciberanutas a la ausencia de Otakin en la alfombra roja del certamen

Recientemente, Mega subió un reel sobre la participación de Otakin en El Internado y rápidamente los usuarios se fueron a manifestar al registro.

«Otakin es lo mas grande que nos dieron las redes sociales», «Una vergüenza que no inviten a Otakin, si no pueden negar que por él se ha mantenido el reality. En mi vida hubiese visto el reality si no fuera por él» y «A la gala», fueron algunos de los comentarios en redes sociales.

