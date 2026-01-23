Cony Capelli explota contra Naya Fácil y cuestiona su ayuda solidaria tras indirectas: “Deja de ponerle el pie…»

Durante la jornada de ayer, Naya Fácil utilizó sus historias de Instagram para desahogarse y hacer un llamado directo a los rostros públicos. La influencer pidió que se bajaran de la Gala del Festival de Viña y que destinaran el dinero de sus looks a ayudas concretas para los damnificados.

En ese contexto, lanzó una indirecta que muchos interpretaron como un dardo directo a Cony Capelli.

“¿Cuánto cobra un fotógrafo por hacer ese tipo de fotos? ¿de 300 a 500 lucas? ¿Saben qué alcanza con 300 a 500 lucas? Alcanza, creo que alrededor de 100 calzones, ropa interior y sirven”, afirmó.

Luego reforzó su punto con un testimonio que, según dijo, escuchó en terreno. “Ayer me gritaron: ‘Naya, llevamos 4 días con los calzones puestos, pide calzones’. A las que están buscando fotógrafo, no te están pidiendo Victoria’s Secret, te están pidiendo un calzón pa’ cambiarse”, agregó.

La tajante respuesta de Cony Capelli

La bailarina no tardó en reaccionar. En el programa Plan Perfecto, respondió a los dichos de Naya.

“Creo que cuando uno ayuda debería hacerlo genuinamente, en base a lo que uno siente, pero no meterse en el bolsillo de otra persona”, sentenció.

Más tarde, en conversación con Sígueme, explicó que, al no estar Naya interesada en asistir a la Gala, ella no tenía por qué modificar compromisos previamente adquiridos.

“Yo ya tengo mis diseñadores trabajando conmigo hace rato, no podría fallarles”, sostuvo.

Un continuo cruce en redes sociales

Horas después, Cony Capelli subió el tono a través de Instagram. En una serie de publicaciones, cuestionó directamente las motivaciones de Naya para involucrarse en causas solidarias.

“Tú con esto trabajas, lo que pasa es que la gente no es lo suficientemente clever para entender que de esto tú sí sacas un provecho como, por ejemplo, todas las visualizaciones que obtienes con absolutamente todo lo que haces”, lanzó.

“Esto es tu trabajo y yo lo respeto, ahora tú respeta el mío y deja de ponerle el pie encima a los demás cada vez que se te ocurre ser caritativa”, continuó.

Además, agregó que “Si fuese por eso, vende tus cosas de lujo para ayudar a los demás y trata de no comprarte absolutamente nada porque todos los días sufre gente, todos los días se necesita ayuda, no solamente cuando la prensa está mirando”.

Finalmente, en respuesta a una seguidora, volvió a apuntar contra la influencer. “Lo peor es que a mí me interesa bien poco sus motivaciones, pero estar poniéndole el pie al resto para ella resaltar más me parece ya un abuso de su tribuna”.

“Hagan las cosas por ustedes y por la gente, dejen de polemizar en tonteras, porque se te cae el discurso y tu ayuda se mancha”, cerró.

