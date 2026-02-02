Naya Fácil asegura que fue invitada a última hora a la Gala de Viña: “Ni las invitaciones a mi cumpleaños son tan rascas»

La historia entre Naya Fácil y el Festival de Viña del Mar parece no tener fin.

Resulta que este lunes, la famosa influencer compartió una seguidilla de historias detallando de que manera la invitaron a ser partícipe de la Gala… a última hora.

“Me acaban de invitar oficialmente a la gala de Viña del Mar. Tal cual como lo escuchan, mis facilines, acabo de recibir un llamado y yo, en modo de prueba, les pregunto: ‘¿cuál es el presupuesto que tienen?’, y me dicen que es una invitación, a nosotros nos gustaría tenerte», comenzó diciendo.

Además, según comentó, no pensó demasiado su respuesta.

«He dicho en todos los medios que no iré, ni nada. Aparte de toda la polémica y mi dignidad que está pésimo, quieren que vaya a desfilar…, ¡se pasaron! No me interesa ir a la gala. No me voy a humillar con todo lo que ha pasado», relató.

El descargo de Naya Fácil tras invitación a la Gala del Festival de Viña

«Como que fuera lo mejor del mundo…, más encima, hay algunos invitados que van pagados y quieren que yo, con la humillación que me llevé el año pasado, quieren que costee todo, el hotel, maquillaje. No me interesa, lo he dicho en todos los medios, no corresponde”, continuó.

En ese contexto, siguió hablando del tema: «No me invitaron cuando fui reina de Viña. Y la verdad creo que, mis facilines, por mi honor, por mi dignidad, yo no puedo aceptar una invitación. Cuando fui reina, me dieron la espalda, porque invitaron al rey en ese momento y a mí me humillaron, no me invitaron».

“Me están invitando como a dos semanas. Estoy segura que se les cayó alguien. Creo que mis facilines me van a apoyar totalmente en esta decisión. Cuando tenía ganas de ir, emoción de ir, era un evento importante, porque ahora ya no es tan llamativo. Rechazo totalmente la invitación”, se lamentó.

“Ni las invitaciones a mi cumpleaños son tan rascas. Ordinariez más grande. Tuve el placer de decirles que no voy a la gala, así se siente que te rechacen”, concluyó la creadora de contenido.

