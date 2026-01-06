Fernando Solabarrieta muestra su impactante cambio físico luego de su paso por El Internado: «Me fui a la mier…»

En las últimas horas, Fernando Solabarrieta compartió un registro en sus redes sociales que no ha pasado para nada desapercibido.

El destacado comentarista deportivo mostró mediante su Instagram el drástico cambio físico que ha tenido en los últimos días.

El gran cambio físico de Fernando Solabarrieta

Específicamente, el comunicador y exintegrante del reality de Mega subió un registro donde se muestra de perfil.

En ese sentido, confesó que ha subido varios kilos en pocos días: «10 kilos en 10 días», escribió en la foto.

Además, se burló de sí mismo con un divertido comentario: «jajaja, me fui a la mier…», indicó en la parte baja del registro.

Luego, compartió un registro comiendo pasta junto a su madre, bajándole el perfil a la situación.

«Estamos con mi mamá, vamos quedando los dos. La mesa vacía, ya se fueron todos, incluida mi mujer e hijos, para comer esta exquisitez. Guatita llena, corazón contento», mencionó.

Vale recordar que antes de ingresar al reality «El Internado», el periodista había contado públicamente que retomó la actividad física como una forma de fortalecer su bienestar mental y físico.

En ese camino, Fernando Solabarrieta asistía al gimnasio acompañado de su hijo Nicolás, quien fue un apoyo clave en su regreso a los hábitos más saludables.

Sin embargo, su paso por el espacio de Mega habría interrumpido esa rutina, lo que podría explicar el cambio físico que actualmente llama la atención.

También puedes leer en Radio Corazón: Conductor que fue despedido repentinamente de TV rompe el silencio: «Tenía la impresión de que esto podía pasar…»

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google