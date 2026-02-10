En la previa del Festival de Viña 2026: Estas son las tres últimas reinas del certamen

El piscinazo es una tradición icónica del Festival de Viña del Mar, donde los reyes se lanzan a la piscina para festejar su coronación. La elección consta de dos partes, la primera es abierta para todo público y luego es el turno de la Prensa del Festival. Esta segunda votación incluye a todos los artistas, jurados, competidores e integrantes oficiales del evento.

El legado cultural nació en 2001 cuando la ganadora, Natalia Oreiro, una joven actriz y cantante uruguaya, se lanzó a la piscina de forma espontanea. La modelo se lanzó con corona al agua, hecho que marco una tradición para las futuras reinas del Festival de Viña.

Ante esto, Natalia Oreiro mencionó: «La verdad es que estoy muy contenta de que me haya elegido, pero creo que todas éramos muy buenas postulantes», según el medio ADN.

Conoce a las tres últimas Reinas del Festival de Viña del Mar

Luego de que el Festival de Viña haya sido cancelado dos veces consecutivas por la pandemia. En 2023, volvió con todo y la ganadora en esa ocasión fue Tita Ureta, junto a José Luis Repenning, quien no se lanzó. La periodista se lanzo a la piscina con un conjunto negro hecho con redes de pescar, inspirando en el mar y la sustentabilidad.

Al siguiente año, en 2024, la Reina embajadora del festival fue la influencer Naya Facil, que obtuvo la corona junto a Nicolás Solabarrieta. Naya Fácil, se destacó por su alta popularidad definiéndola como la «Reina del Pueblo», por su autenticidad y participación en el tradicional piscinazo.

Finalmente el pasado año, la ganadora como Reina del Festival de Viña 2025 fue Emilia Dides, quien estuvo acompañada por Camilo González como el rey del festival. Durante el certamen se vivió una polémica con Faloon Larraguibel, por un voto anulado. Aunque la ex miss busco la solución de poder compartir la corona.

