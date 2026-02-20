Querida cantante alza la voz nuevamente tras su ausencia en el Festival de Viña: «No lo veo como otra cosa…»

La querida artista María José Quintanilla ha generado dudas por su ausencia en la programación musical del Festival de Viña del Mar este año. Sobre todo, porque la cantante es parte de Mega, quien está detrás de la organización del evento.

Cabe destacar que, hace unos meses en el programa Primer Plano, en una conversación con el exdirector del Festival de Viña del Mar, Alex Hernández señaló que sí se había considerado a la artista musical para presentarse en los escenarios. «Lo único que te podría decir es que el año pasado se intentó negociar con ella. El hermano (su mánager) no llegó a la reunión y existió algún tipo de desencuentro que provocaron que finalmente ella no estuviera presente».

Aunque en el programa Hay que decirlo, el comediante Willy Sabor mencionó que tuvo una conversación con el hermano de Coté, en donde le indicó que no iban al festival porque nunca los han llamado contradiciendo la versión del exdirector de Viña del Mar.

¿Qué dijo María José Quintanilla?

Por otro lado, la cantante que estuvo en el programa de Plan Perfecto declaró al respecto: «Los conciertos que tengo no son en Viña, son en otros lugares, no hay mucho que agregar. Me subí a este barco hace harto rato, saben lo planificados que somos nosotros».

«Cuando veo Viña, no sé si lo veo como un rol, lo veo como artista. No lo veo como otra cosa. Viña para mí es música, emoción, identidad”, expresó la cantante.

Además, agregó: «Voy a esforzarme para trabajar porque tenemos un año programado para hacer las cosas bien, saco disco, vamos a tener otras sorpresas también». Asimismo, señalo que si llegase a festival, sería como: «Un espaldarazo a nuestro trabajo».

