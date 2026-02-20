¡En el mejor momento de su carrera! Cris MJ estrena el videoclip de «Botellita de Champagne»

El fenómeno urbano chileno Cris MJ presenta el esperado videoclip de “Botellita de Champagne”, una nueva entrega que consolida su identidad musical y visual dentro del reggaetón contemporáneo.

Fiel a su estilo, el artista combina melodías seductoras, barras directas y una vibra nocturna que conecta con su audiencia global, reafirmando su posición como uno de los nombres más influyentes del movimiento urbano latino.

“Botellita de Champagne” es un reggaetón, donde Cris MJ explora el deseo, el lujo y la vida nocturna desde una perspectiva íntima y cinematográfica. La canción fluye entre ritmos envolventes y una interpretación segura, reflejando la evolución artística del cantante y su capacidad para marcar tendencia sin perder autenticidad.

Lo nuevo de Cris MJ

El videoclip acompaña esta narrativa con una propuesta visual potente. Cris MJ navega por un mundo subterráneo de música, deseo y excesos, moviéndose entre fiestas clandestinas en un almacén industrial y espacios privados de alto lujo. La historia sigue su conexión con una chica misteriosa. Transitando entre el espectáculo público y la tensión privada. Además, capturando tanto el caos de la noche como los momentos de intimidad que surgen lejos de las miradas.

A nivel estético, el video destaca por su estilo cinematográfico e inmersivo. Las luces de neón, los efectos en cámara lenta y los planos cerrados intensifican la atmósfera sensual y nocturna.

Por otro lado, las actuaciones llenas de energía refuerzan el carácter magnético del artista. El resultado es una pieza visual elegante, visualmente dinámica y cuidadosamente provocadora, que eleva la experiencia de la canción.

Este estreno llega en un momento clave para Cris MJ, quien continúa rompiendo charts a nivel mundial, posicionándose en los primeros lugares de rankings y plataformas digitales. Su impacto trasciende fronteras, consolidándolo como un referente del género urbano y como una de las figuras chilenas con mayor proyección internacional en la actualidad.

Con “Botellita de Champagne”, Cris MJ no solo entrega un nuevo hit, sino que reafirma su capacidad de innovar, conectar y dominar la escena, dejando claro que su ascenso global está lejos de detenerse.

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google