«Hay que tener tremendo pi…»: El divertido momento que se vivió en Tu Día y Priscilla Vargas no podía creer

A medida que se acerca la Navidad, los diversos matinales comienzan a recorrer distintos puntos de Santiago para mostrar ofertas y novedades de la temporada.

Esta vez, fue Tu Día, de Canal 13, el que se trasladó hasta el barrio Meiggs, donde el notero Gabriel Alegría realizó un despacho que terminó con una ola de carcajadas por parte de los miembros del equipo.

El divertido momento que se vivió en Matinal Tu Día

El periodista mostró las tendencias desde la calle Salvador Sanfuentes. «Les tengo la novedad para este año. Porque para la Navidad, esta vez, las tendencias de decoración dicen que van por lo grande», anunció, mostrando adornos de gran tamaño.

«Que linda la bola», comentó Michelle Adam al ver una esfera gigante. Luego, el periodista la acercó a su rostro y bromeó: «Pero mira, es del tamaño de mi cabeza».

Rápidamente, intervino Priscilla Vargas: «Ya, pero eso es para árboles súper grandes ¿o se pueden colgar tal vez?».

Fue entonces cuando Alegría lanzó la frase que desató risas en el estudio: «Es que eso, Pri, para tener esta bola hay que tener tremendo pino. No es cualquier pino».

«¿Y pesan mucho o son livianitas?», preguntó la meteoróloga de Canal 13. «Son livianitas», respondió el reportero, sin percatarse de que el panel ya no podía contener la risa.

«Oye, ¿por qué se ríen tanto?», preguntó confundido.

El momento no demoró en viralizarse a través de redes sociales, donde acumuló cientos de comentarios en la cuenta de Instagram @reaccionesalcien.

«El que tiene hambre… en pan piensa”; “Mientras más habla, más la caga”; “Jajaja, todos lo pensamos”; “No se puede hablar en serio”; “Yo creo que él nunca se dio cuenta de lo que dijo”; “Tiene su lógica”, fueron algunos de los comentarios.

