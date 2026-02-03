Popular artista nacional anuncia que se irá de Chile y comienza a vender sus cosas por redes sociales: «Esta semana…»

En las últimas horas, una reconocida cantante chilena impactó a sus seguidores luego de anunciar una drástica decisión.

Se trata de Flor de Rap, quien a través de sus redes sociales informó que se irá del país.

Fue mediante su cuenta de Instagram donde comunicó la noticia: «Me voy del país y en las siguientes historias dejo todo lo que estoy vendiendo para esta semana».

Es importante mencionar que la rapera nacional no ha dado detalles sobre su decisión, su destino ni la fecha en la que podría dejar Chile.

Se va: Flor de Rap pone a la venta diversos productos

Flor de Rap puso en venta diversos productos, principalmente objetos tecnológicos para el hogar.

Por ejemplo, están a la venta dos refrigeradores a $300 mil cada uno, una lavadora a $25.000 y una cama súper king a $250.000.

Además, en el listado hay otros objetos como cascos de motos, secador, muebles, juegos de consola, etc.

¿Quién es Flor de Rap?

La reconocida cantante tiene una gran trayectoria, considerada ícono del rap femenino en Chile y del género urbano.

Si bien comenzó haciendo rap, ha incursionado por diversos géneros. Entre ellos, el reggaetón. Además, ha colaborado con cantantes nacionales como Myriam Hernández y Américo.

En el último tiempo, ha estado activa en redes sociales compartiendo contenido musical junto a Maty Farra, quien es su pareja y también se dedica a la música.

