«No era viable…»: Carla Jara contó la verdad detrás de su quiebre con Diego Urrutia

El más reciente capítulo de Only Friends, con la conducción de José Antonio Neme, tuvo a Carla Jara, Tita Ureta, Yamila Reyna y Yaz Vásquez. En el programa, hubo una particular dinámica en la que Carla Jara tuvo que sincerarse, respecto a sus antiguos amores.

En específico, habló sobre su última relación, con el humorista Diego Urrutia. Cabe recordar que tuvieron una fugaz relación que finalmente terminó, y según ella, ya no mantienen contacto.

Carla Jara contó la verdad detrás de su quiebre con Diego Urrutia

En medio de una dinámica del programa le preguntaron a Carla Jara si había tenido mala suerte en el amor, o si había tenido mal ojo. En aquel momento, repasaron brevemente sus más conocidos romances.

Ahí fue donde José Antonio Neme comentó que encontraba a Urrutia el más atractivo, y le preguntó directamente a Carla Jara por el quiebre. De partida, señaló que terminaron en buena, pero ya no tienen contacto: «no nos seguimos ni nada porque tomamos caminos distintos. Yo creo que los dos tuvimos una relación súper intensa y bonita. Lo pasamos bien mientras duró«.

«Piensa que Diego tenía 30 años, quería una vida (…) Se conversó en algún momento vivir juntos y todo, pero yo claramente no podía porque tenía a Mariano (hijo), no era viable en ese momento«, agregó Carla Jara.

Por último, la comunicadora señaló que no podían proyectarse y eso finalmente quebró la relación: «Uno no sabe cuánto va a durar tampoco, uno lo intenta y quiere que las cosas funcionen, pero bueno, no se pudo y esa fue la conversación que tuvimos, como ‘tú (Diego) quieres esto en tu vida y yo no te lo puedo dar’. Yo, de hecho, ni siquiera puedo tener hijos«.

En esa línea, Carla Jara reveló que había sufrido 5 pérdidas, por lo que finalmente tuvo que operarse y ya no puede tener hijos.

