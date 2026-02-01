Totalmente sin censura: Así fue la exitosa rutina de Luis Slimming en el Festival de Las Condes 2026

La rutina de Luis Slimming en el Festival de Las Condes marcó el peak de sintonía de la última jornada, este sábado. Don Comedia utilizó su clásico estilo del chiste corto y su maestría en los chistes de doble sentido.

Eso sí, el humorista no estuvo exento de polémica, tras incluir varios chistes de connotación sexual, además de utilizar lenguaje explícito en el evento.

