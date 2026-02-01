Con Ana Torroja, Luis Jara y Luis Slimming: Así quedó el rating en la última jornada del Festival de Las Condes

La noche de este sábado, entre las 21:40 y las 01:45 horas el Festival de Las Condes se quedó con el primer lugar en sintonía.

La transmisión en vivo de Chilevisión logró un rating online promedio de 674.903 personas, sacando una amplia ventaja sobre el resto de los canales. El momento más alto de la noche llegó con la presentación del comediante Luis Slimming, cuando el certamen alcanzó un peak de 1.057.058 televidentes.

En esa misma línea, Mega quedó en segundo lugar con un promedio de 306.527 personas, mientras que Canal 13 marcó 271.379 televidentes.

Más atrás apareció TVN, que durante ese tramo alcanzó un promedio de 184.515 personas conectadas a su señal.

Cabe destacar que Chilevisión seguirá apostando fuerte por los eventos en vivo durante el verano. En las próximas semanas, transmitirá el Festival Vibra Fest Parral (6 y 7 de febrero), el Festival en el Corazón de la Patagonia Coyhaique (13 y 14 de febrero) y Vive el Folklore en Limache (19 y 20 de febrero).