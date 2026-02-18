Muere destacado actor y cantante chileno a los 55 años: «Luchó con valentía hasta el final»

El mundo artístico chileno está de luto. Durante las últimas horas se confirmó la muerte de Karoly Díaz Zará, conocido popularmente como Kako Zará. Tenía 55 años.

Sus cercanos comunicaron la noticia a través de redes sociales, y la orquesta Huambaly, agrupación de la que formaba parte, también la informó.

“En la madrugada de hoy, nuestro querido @zarakako dio su último respiro. Luchó con valentía hasta el final, pero no alcanzó”, escribieron desde la agrupación en Instagram.

Además, agregaron que: «Nos embarga un profundo dolor, aunque nos reconforta saber que nuestro querido Kako descansa en paz, abrazado por el amor de sus seres queridos”.

En los últimos días, el artista permaneció internado en la UTI del hospital Dr. Luis Tisné, en Peñalolén, debido a una pancreatis que complicó su estado de salud.

Desde el gremio ChileActores también le dedicaron palabras. “Lamentamos comunicar el sensible fallecimiento de nuestro compañero doblajista. Destacado cantante y socio de Chileactores, Karoly Díaz Zará, conocido con cariño como Kako Zará”, partieron diciendo.

“Como destacado doblajista, Kako entregó su voz para que pudiéramos conectar con numerosas películas, animaciones, teleseries, documentales y otros programas de origen internacional”, continuaron.

“Lamentamos profundamente la partida de nuestro compañero artista y le enviamos un abrazo cariñoso a sus familiares, amigos, compañeros y todas las personas que fueron acompañadas por su maravilloso talento”, cerró ChileActores.

La trayectoria de Kako Zará

Su gran versatilidad lo llevó a participar en producciones como Las mil y una noches, donde interpretó al abuelo Burhan, y en animaciones como Baby Shark y Hazbin Hotel. Asimismo, dio a voz a personajes en la leyenda de Korra.

También destacó como cantante, siendo parte de la Orquesta Huambaly y de un reconocido tributo a Elvis Presley, con el que participó en el programa de talentos Mi Nombre Es.

