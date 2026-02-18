Lollapalooza Chile 2026 revela horarios y orden de artistas para el viernes 13, sábado 14 y domingo 15 de marzo

¡No queda nada para una nueva edición de Lollapalooza Chile! A semanas del gran evento, se confirmó el horario de cada artista para los días viernes 13, sábado 15 y domingo 15 de marzo.

Este año, Lollapalooza regresa a Parque O’Higgins y contará con grandes exponentes como Tyler The Creator, Los Bunkers, Young Cister, Sabrina Carpenter, Lorde y más.

¿Cuáles son los horarios de los artistas de Lollapalooza Chile 2026?

Estos son los horarios por día de cada artista:

Viernes 13

La primera fecha comienza con todo. El género urbano no se queda atrás: Benja Valencia, Young Cister y Bryartz encenderán sus respectivos escenarios. Además, la cuota de cumbia llegará directamente desde Uruguay con The La Planta y con los chilenos Amigo de Artistas, en el Lotus Stage.

Sábado 14

La fiesta continúa. El día sábado destacan nombres como el de Tyler, The Creator y Peggy Gou. Además, la música nacional no se queda atrás. Tomo como Rey hará su debut en el multitudinario evento a las 21:30 horas en el Lotus Stage. La artista chilena revelación también dirá presente, Katteyes, que llevará más de una sorpresa al Perry’s Stage.

Domingo 15

La música tropical también tendrá un espacio el día del cierre, de la mano de La Caravana Mágica. Además, se unen más artistas chilenos como Akriila, Manuel García, Facebrooklyn, Quilapayún y Claudio Valenzuela.

