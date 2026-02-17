Paulina Nin reveló origen de su enemistad con Patricia Maldonado: «Fue un malentendido»

En el pasado programa de Only Friends, Paulina Nin habló sobre su mala relación con otras figuras de la farándula. Al inicio de su conversación, Nin leyó una pregunta que decía: «Eres una mujer de carácter fuerte, ¿Te has ganado enemigos en la TV?». A lo que la presentadora respondió: «Sí, claro que tengo enemigas».

A esto, la locutora señaló que existía una rivalidad entre dos personajes de la televisión, que eran Raquel Argandoña y Patricia Maldonado. En el panel se recordó sobre la polémica historia del reemplazo de Raquel, en donde se especulaba que Nin habría dicho que tenía «más herramientas» que la Quintrala.

Ante esto, Paulina Nin, señaló que eso no fue así y expresó que: «No, yo creo que como muchas situaciones en la vida no te puedes quedar con lo que te dicen otros, porque hay gente que se dedica a envenenarle la mente a la gente».

En el capítulo explicó la historia de forma breve y añadió: «A veces la gente que rodea a personajes de televisión son bien tóxicos».

Su mala relación con Paty Maldonado

Por otro lado, se le preguntó sobre su relación con la comentarista de espectáculos, Paty Maldonado, con quien tuvo un malentendido hace años.

“La Paty me tomó mala por un tema hace muchos años, no sé, algo cuando me casé. Fue un malentendido, algo que pasó en un programa de farándula, creo que fue en ‘El Intrusos’”, expresó.

Paulina Nin comentó que fue una mala interpretación. “No fue algo grande, simplemente se malinterpretaron las cosas”.

“A veces la gente se molesta cuando defiendo a alguien, como cuando defendía a Mateucci. Quizás Daniela (Aránguiz), ya no me puede ver por eso, no sé, pero no tengo problemas con nadie”, añadió.

