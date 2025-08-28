Tras ser confirmados en Lollapalooza Chile 2026: Las emotivas palabras de Tomo como Rey en Radio Corazón

La banda nacional Tomo como Rey fue una de las grandes sorpresas del line up de Lollapalooza Chile 2026. También lo celebraron en grande conversando en exclusiva con La Mañana de la Corazón.

Con más de 23 años de trayectoria en la música bailable, el grupo expresó toda su emoción. Manifestaron que esta oportunidad es un verdadero reconocimiento a su historia.

Tomo como Rey habló en exclusiva con Radio Corazón

“Estamos muy felices, porque llevamos más de dos décadas trabajando duro para tener una banda bonita. Con ella hemos vivido cosas maravillosas. Esto es como coronar ese camino”, contaron en la entrevista, recordando que en sus inicios ellos mismos repartían sus discos en las radios. Esto fue mucho antes de que existieran las redes sociales.

Los músicos revelaron cómo se enteraron de la noticia: fue justo después de presentarse en «Lolla es cultura» realizado en Cerrillos. Este fue un show familiar que coincidió con el Día del Niño. Al finalizar esa presentación, recibieron la confirmación oficial de que serían parte del festival más grande de Chile. Un momento que incluso quedó registrado en video mientras grababan para sus redes.

Para Tomo como Rey, estar en Lollapalooza significa no solo presentarse ante miles de fanáticos, sino también una vitrina clave para internacionalizar su música. “Vamos a dejar la bandera de Tomo como Rey en alto, y esta es una oportunidad para que también nos conozcan en otros países”, señalaron.

Finalmente, la agrupación agradeció a Radio Corazón y a todo el público que los ha apoyado a lo largo de los años. Reafirmaron que su show en Lolla será una fiesta inolvidable. “Esto no es suerte, es fruto del trabajo. Vamos a gozar y a dejarlo todo en el escenario”, cerraron más que felices luego de la grandiosa noticia.

