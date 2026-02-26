«Lo que pasa es que…»: Reconocida periodista alza la voz tras rumores de romance con Sergio Lagos

Durante estos días de semana festivalera, surgió el rumor sobre un supuesto romance entre Sergio Lagos con una reconocida periodista.

Resulta que se comentó que el popular rostro televisivo habría conquistado a Rayén Araya.

La papita la soltaron en el programa «No es lo mismo» de Tevex Televisión. Espacio en el que dieron a conocer que Sergio Lagos habría sido visto saliendo de noche de una fiesta con su con su compañera del programa Power Trio.

«Querían pasar piola escondiditos en un rincón del club Hollywood aquí en Viña del Mar y a las dos y cuarto de la mañana hicieron abandono», indicó Maxi Fuentes en el programa.

Posteriormente, Titi García-Huidobro expresó: «Ellos llegaron a apoyar nuestra fiesta, llegaron con Jean Phillipe y otras chiquillas más, estuvimos ahí conversando, disfrutando y después se fueron a sentar como grupo».

Sin embargo, esto no fue todo. Luego Maxi Fuentes indicó: «Sergio Lagos olvidó muy rápido a Nicole. Pero la que está más feliz con todo esto es Rayén, está como chancho en el lodo, está comiendo bueno y estamos hablando de ella».

Rayén Araya alza la voz

Tras el rumor, el programa «Vamos Viña» de La Cuarta y Glamorama se contactó con la periodista, quien aseguró que el rumor no era verdad.

Rayén Araya indicó que a pesar que en los registros aparecían solamente ella con Sergio Lagos, fueron cinco integrantes de Power Trio los que salieron esa noche.

«Íbamos caminando al hotel de vuelta de (club) Hollywood, pero dos pasos más atrás iba Jeanphi (Cretton), Cyntia de comunicaciones, y Fran de contenido digital (que es el equipo que compone el programa Power Trio)», expresó.

«De hecho, ahora nos vamos a juntar a comer, pero andamos generalmente de a 5», añadió.

Además, señaló que «lo que pasa es que ayer (martes) estaba lo de la Titi García-Huidobro en Hollywood, y por lo lleno fue difícil salir todos juntos», explicando que por eso tenían algo de distancia con sus compañeros.

