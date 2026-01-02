La inesperada decisión de Jean Phillipe Cretton para recibir el Año Nuevo: «Por primera vez en mi vida…»

Jean Philippe Cretton volvió a tomarse la conversación en redes sociales luego de realizar una confesión poco habitual. El animador de TVN utilizó su cuenta de Instagram para revelar cómo vivió la llegada del 2026, con una decisión que no pasó desapercibida.

Esta vez, el rostro de televisión contó que optó por una celebración distinta a lo tradicional. Según contó, decidió recibir el año nuevo completamente solo, experiencia inédita para él.

La decisión de Jean Phillipe Cretton para recibir el Año Nuevo

“Muy feliz año, que sea de mucho cariño para ustedes mismos, sus familias, amigos y amigas”, escribió de entrada en la publicación que posteó en redes sociales.

Luego, detalló las razones detrás de su decisión: “Como buen acuariano que me gustan las cosas distintas, especiales. Anoche tomé la decisión, por primera vez en mi vida, de pasar un año nuevo totalmente solo”, confesó.

Lejos de resultar incómodo, Cretton dejó claro que la experiencia fue más que positiva: «Lo pasé la raja, me encantó», aseguró.

Siguiendo por esa línea, entregó detalles de como vivió el momento exacto en su hogar. «A las 12:00 de la noche en punto puse ‘Bitter Sweet Symphony’ de The Verve, que es de mis bandas referenciales, mis bandas favoritas», contó.

Ese instante, explicó, fue un momento especial: “Sentí tanta libertad y pensaba: ¿Cuándo más, en un contexto con más gente, voy a poder poner esta canción y disfrutarla como la estoy disfrutando?”, reflexionó.

Para cerrar, el comunicador invitó a sus seguidores a compartir experiencias y opiniones similares sobre su decisión. «En fin, quiero abrir el debate: ¿Es algo que has hecho?, ¿Te gustó?, ¿lo encuentras muy raro?», dejando espacio a la conversa.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Jean – Philippe Cretton (@jpcrettino)

También puedes leer en Radio Corazón: El chiste que Eduardo Fuentes contó en el «Buenos Días a Todos» para iniciar el año: No fue bien recibido

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google