Ke Personajes trajo de regreso la cumbia al Festival de Viña: así se vivió su debut en certamen

El grupo de cumbia Ke Personajes recientemente tuvo su debut en el Festival de Viña del Mar 2026, donde logró calmar al monstruo después del abrupto corte de la comediante Asskha Sumathra.

El conjunto liderado por Emanuel Noir, hizo bailar al público con sus canciones y fue el encargado de cerrar la noche del miércoles. El grupo hizo corear a todo Viña con sus más grandes éxitos como «Adiós amor» y «Oye mujer», que provocaron una verdadera fiesta.

Asimismo, el grupo sorprendió con un inesperado cover de Evanescence, aunque cabe señalar que eso no fue una sorpresa para sus fanáticos, pero para quienes no están familiarizados, fue un impacto que el grupo de cumbia interpretara una canción de la banda estadounidense de goth metal. Además, el artista también tocó un cover de la canción «Bohemian Rhapsody».

Emanuel Noir y su fanatismo por U de Chile

Por otro lado, el vocalista ha hecho público su amor por el “Romántico Viajero”. Además, en la conferencia de prensa que se realizó antes del show, el líder de la agrupación mencionó: «La U es muy popular en Viña, cuando nosotros tocamos acá, en un festival, la U vino, tiró sus trapos, prendió bengalas, compartió unas canciones y se retiró, con mucho respeto«. Asimismo, durante su show en el Festival de Viña del Mar 2026, la banda recibió todo el cariño de los hinchas de la Universidad de Chile.

Ke Personajes vuelve a Chile en Agosto

El grupo trasandino no solo tendrá presentaciones en el Festival de Viña del Mar 2026. Este viernes 27 de febrero la agrupación se presentará en el Gran Arena Monticello, en donde sus entradas se han agotado. Sin embargo, Ke Personajes regresará a Chile el domingo 30 de agosto de este año con un show apto para todas las edades. Puedes comprar tus entradas a través de PuntoTicket.

También puedes leer en Radio Corazón: Tras 10 años de historia: La Fiesta del Memo revela a su gran protagonista, MEMO, el visitante extraterrestre que trae un line up de lujo

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google