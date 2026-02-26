Festival de Viña del Mar 2026: Esta es la parrilla para este jueves 26 de febrero

Esta es la quinta noche del Festival de Viña del Mar 2026, y se espera con muchas ansias ver a los artistas que se presentan esta jornada.

El pasado miércoles se vivió un espectáculo con la apertura de Juanes, quien volvió a la Quinta Vergara después de 17 años. Asimismo, la humorista Asskha Sumathra causó furor con su rutina cómica, aunque se especula que fue interrumpida. En tanto, la banda argentina Ke Personajes cerró el festival con doble gaviota.

Es importante señalar que la programación comienza a las 21:30 horas y, además de transmitirse por Mega y Mega 2, el público puede verla a través de sus plataformas digitales y por el canal de streaming Disney+.

¿Quiénes son los artistas que se presentarán esta noche en el Festival de Viña del Mar 2026?

Esta jornada está llena de melancolía, romanticismo y el humor junto al ritmo urbano con elegancia.

Quien se encargará de abrir la noche del festival es Mon Laferte. La artista nacional vuelve a los escenarios de la Quinta Vergara, después de sacar su último lanzamiento, Femme Fatale. La cantante, con una amplia trayectoria internacional, estará también en el Movistar Arena este año.

Asimismo, Piare con P, será la encargada de hacer reír al monstruo y se presentará con su rutina sin filtros. La actriz chilena hará su debut en el Festival de Viña del Mar 2026, en la conferencia de prensa mencionó un consejo de su colega Chiqui Aguayo. «Escuché un consejo que un día dio la Chiqui Aguayo: si querís llegar al Festival, tenís que prepararte como que ya estuvieses confirmada. Y así lo fui haciendo», declaró la humorista.

Para finalizar la noche, el cantante urbano Yandel llega con una gran propuesta llamada «Yandel Sinfónico». El espectáculo busca reinterpretar sus grandes éxitos como «Teléfono», «Mírala Bien» y «Rakata». Esta experiencia musical busca mezclar el reggaetón con arreglos clásicos. El show tendrá una orquesta sinfónica en vivo que convertirá este evento en un hito para Viña.

