Famoso humorista nacional es pifiado en Festival de Puerto Montt: Lanzó Pato Yáñez, levantó el dedo y trató de «comunistas»

No fue una noche fácil para Arturo Ruiz-Tagle. El humorista vivió un complejo momento en el Festival Capital Puerto Montt 2026, luego de una mala presentación que terminó abruptamente y con pifias de por medio. Esto, luego de que el público esperara con ansías a Sinaka, la nueva joya del género urbano chileno.

El ambiente fue tenso desde el comienzo. Gran parte de los asistentes mostró su descontento con silbidos, mientras el humorista trataba de continuar con su rutina.

En un momento, al abordar el tema de Cuba, los gritos se intensificaron y Ruiz-Tagle arremetió contra el público. Los tildó de «comunistas».

“Pifien más fuerte, eso los comunistas que están atrás (…) aprovecha la lancha y te vas a Cuba cochetu…”, gritó desde el escenario. Luego, se mandó un clásico «Pato Yáñez» y mostró el dedo de al medio. Descontrol total.

Más tarde, la situación subió de tono. “Ustedes le están faltando el respeto a harta gente que está escuchando”, afirmó. Más adelante, trató de retomar la rutina con chistes políticos y sexuales. Sin embargo, no logró el apoyo del los asistentes.

“Pensar que tanto webeaban al manos cortas, y ahora aplauden al manos largas… me llevan años funando, y he recibido hasta amenazas de muerte por mis chistes. Los mismos que me trataban de homofóbico, transfóbico y como voy a ser homofóbico, si soy actor de teatro, me quedo sin amigos“, continuó.

Siguiendo por esa línea, agregó: «“Yo tuve una relación homosexual, sí, no como el presidente que les gusta tanto. Yo conocí una mujer que tenía lo mismos gustos que yo, le gustaban las mujeres”, sin lograr convencer.

Arturo Ruiz-Tagle es pifiado en Festival de Puerto Montt

Las pifias siguieron aumentando: «¡Y fuera!», «qué se vaya». En tono irónico, pidió que lo abuchearan más fuerte. “Qué bueno que esté pasando esto, porque un fracaso me puede enseñar mucho, como no venir a festivales. La verdad a mí tampoco me dan ganas de estar así aquí. Creo que ya está bueno”, señaló antes de retirarse.

Para cerrar, realizó un último chiste como «Arturito» y cerró con la frase: «No al aborto, sí a la vida», generando aún más rechazo.

