La sensible perdida que enluta a Pancha Merino: «No es fácil escribir estas palabras»

Francisca Merino confirmó este miércoles la muerte de su hermano, Mario Ernesto Merino Aguirre, a los 67 años. La actriz compartió la noticia mediante su cuenta de Instagram, publicando un antiguo recuerdo familiar y un mensaje de despedida.

La comunicadora explicó el lazo que los unía y la dificultad de enfrentar su partida: «Querido hermano Ernesto: no es fácil escribir estas palabras. Las despedidas nunca lo son, sobre todo cuando se trata de alguien tan importante en mi vida como tú», comenzó diciendo.

Además, agregó una frase cargada de emoción: «Quiero que sepas que, más allá de cualquier distancia, circunstancia o camino que hoy nos toque recorrer, siempre serás mi hermano».

Según detallaron en la cuenta de Facebook, Ernesto falleció la mañana del lunes «acompañado de su familia y en completa tranquilidad». Su velorio se realizó en su domicilio y el funeral tuvo lugar el martes.

El estado de salud que enfrentaba hermano de Pancha Merino

Ernesto enfrentaba complicaciones respiratorias que finalmente derivaron en su fallecimiento. De acuerdo a Página 7, el fotógrafo había revelado hace un tiempo que atravesaba un complejo estado de salud.

En ese entonces publicó una imagen desde el hospital y contó que sufrió una neumonitis por Covid. Meses después, volvió a mostrarse internado y agradeció públicamente al equipo médico que lo acompañó.

Luego de postear el registro, los seguidores de Francisca Merino no dudaron en dejar comentarios de apoyo en redes sociales.

Mi abrazo grande», «Panchita, un gran abrazo para ti, te envío mucho amor», «Quise mucho a Ernesto, muy amigo de mis hijas.Un abrazo para ti Panchita» y «Fran, mis más sentidas condolencias para ti y familia, se fuerte lo has demostrado ,tu hermanito te dará desde el cielo junto a tu papá mucha fuerza y amo», fueron algunos de los comentarios.

