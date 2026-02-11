Foto de influencer en el supuesto auto de cantante internacional desata ola de teorías en redes

Gilberto Figueroa o más conocido como Roa es un cantante y compositor puertorriqueño de música urbana. El artista ha ganado reconocimiento en la industria de la música por su estilo denominado nueva ola del trap y reggaetón con influencias de R&B.

Esta vez el cantante de «LA FAVORITA DE DIOS» que alcanzó más de 9 millones de reproducciones, se encuentra en una polémica por subir una historia sus redes sociales. Todo esto ocurre tras una historia donde se ve al artista musical en su auto Lamborghini de color negro y naranjo. Mientras que la tiktoker chilena Isabel Calvo, también habría subido una fotografía en vehículo de las mismas características. Ante esto, las redes no tardaron en llenarse de especulaciones sobre si la pareja estaba saliendo.

¿Quién es Isabel Calvo?

La chilena tomó relevancia en la farándula luego de estar presente en «la casita» de Bad Bunny, en el pasado concierto realizado en el Estadio Nacional.

La influencer que tiene más de 250 mil seguidores en Instagram compartió un video en donde se ve como baila al lado del artista puertorriqueño mientras él canta. En un momento Bad Bunny se gira y la mira, el coqueteo es evidente.

En el video que ya ha alcanzado más de 5 millones de reproducciones la joven comentó: «Parece que me voy pa Puerto Rico». Entre los comentarios más destacados están: «ídola», «Tenías solo una misión y lo cumpliste» y «El verdadero por mi y por todas mis compañeras».

Asimismo, luego de que su publicación de viralizara, al joven subió un carrusel en donde escribió «Las chilenas siempre ganamos, porque acá también sabemos frontear».

