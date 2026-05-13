Chile Elvis Festival llega a Gran Arena Monticello con homenaje internacional «The Kings Live»: Cuándo es y cómo comprar entradas

El reconocido Chile Elvis Festival llegará nuevamente al Gran Arena Monticello con “The King Lives”, un espectáculo que promete revivir el legado de Elvis Presley a través de un recorrido por las distintas etapas de su carrera musical.

Catalogado como uno de los homenajes más importantes y fieles al Rey del Rock. El festival incluso ha sido reconocido por Priscilla Presley como el evento tributo más relevante a nivel mundial.

Destacados artistas internacionales protagonizarán el show tras ganar importantes festivales dedicados a Elvis en ciudades emblemáticas como Memphis y Tupelo, además de recibir el reconocimiento oficial de Graceland por su nivel de personificación y puesta en escena.

Entre los artistas confirmados destacan Ben Thompson, Diogo Di Light y Cote Deonath. Ellos recrearán las distintas épocas del ídolo musical con interpretaciones en vivo, caracterización detallada y un trabajo escénico de alto nivel.

Durante el espectáculo, el público podrá disfrutar de canciones que marcaron las décadas de los años 50, 60 y 70. Acompañadas por músicos y coros internacionales que buscarán transportar a los asistentes a la atmósfera original de los históricos conciertos de Elvis.

Uno de los momentos más esperados de la noche será la presentación especial de Ben Thompson, quien interpretará íntegramente el legendario álbum Aloha from Hawaii, en una experiencia inédita para el público de Monticello.

Fecha, hora y entradas para Chile Elvis Festival en Gran Arena Monticello

El Chile Elvis Festival «The King Lives» se realizará el viernes 15 de mayo a las 20:30 horas en Gran Arena Monticello.

Las últimas entradas están disponibles a través del sistema Ticketmaster.

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