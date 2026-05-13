Impacto en el espectáculo: canal chileno llega a su fin por incumplir la normativa vigente

El futuro de Telecanal quedó sellado. El Consejo Nacional de Televisión (CNTV) resolvió caducar las concesiones de la estación, por lo que el canal dejará de transmitir luego de dos décadas al aire.

El CNTV adoptó la medida el pasado lunes 4 de mayo debido al incumplimiento del nivel de cobertura digital exigido por la normativa vigente.

Telecanal llega a su fin

A través de un comunicado, el organismo explicó que «A la fecha, Canal Dos S.A (conocido como Telecanal) era titular de siete concesiones de radiodifusión televisiva de libre recepción de carácter digital en Arica, Antofagasta, Copiapó, Iquique, Chuquicamata, La Serena y Santiago. Todas las concesiones de la zona norte fueron otorgadas producto de la migración de tecnología analógica a digital. Y se encuentran inactivas respecto de sus señales secundarias».

El CNTV también detalló que esta situación se mantuvo incluso después de que la empresa fuera sancionada anteriormente. De hecho, en 2022 ya habían recibido una penalización por este motivo. Más tarde, en 2024, se les aplicó «una multa de 50 UTM por las mismas causas».

A eso se suma otro incumplimiento detectado en Santiago. Según informó el organismo, Telecanal contaba con una segunda señal en la capital, pero nunca inició sus servicios dentro del plazo establecido, el que venció durante 2023.

El consejo además apuntó a otro problema que involucró retransmisiones de terceros. En específico, contenidos de Russia Today (RT). Sobre este punto, señalaron que la empresa tampoco cumplió las instrucciones ordenadas tras una sanción previa.

Pese a ello, el CNTV decidió no «aplicar una nueva sanción por esta conducta al haberse dictado ya la caducidad total de las señales de la concesionaria».

Otro antecedente que consideró el organismo fue un informe de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF). En ese documento se detectó que la empresa no presentó información financiera correspondiente al cuarto trimestre del año pasado.

También puedes leer en Radio Corazón: Reconocida artista regresó a los escenarios y las críticas la tendrían «devastada»: Habría pensado cancelar la gira de la agrupación

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google